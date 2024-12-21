استشهاد 12 شخصًا بينهم 7 أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شمال قطاع غزة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة مساء اليوم الجمعة، مقتل 12 شخصا بينهم 7 أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بلدة جباليا النزلة شمالي القطاع.

وبحسب مصادر فلسطينية، أسفر قصف إسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة "خلة" في منطقة أبو إسكندر شمال غرب مدينة غزة، عن مقتل 12 شخصا بينهم أطفال وعدد من الجرحى.

هذا وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة حسب وزارة الصحة الفلسطينية إلى "45 ألفا و206 شهداء، و107 آلاف و512 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023".

وأشارت الوزارة إلى أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 77 شهيدا و174 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية، كما استهدفت قوات الاحتلال بوابة مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، بقذيفة مدفعية".

ويواصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته على مناطق مختلفة من قطاع غزة، مع دخول الحرب يومها الـ441، كما نسف الجيش عددا من المباني السكنية في حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة، وسط القطاع.