فليك يدعو برشلونة للقتال من أجل لقب "الليجا"

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أحمد جودة - القاهرة -

قال مدرب برشلونة، هانزي فليك، إنه غير سعيد بوضعه الحالي وإن فريقه سيقاتل حتى النهاية ليحقق لقب الدوري الإسباني، وذلك قبل استضافة أتلتيكو مدريد غدًا السبت على أمل تجنب خسارة ثالثة على أرضه في المسابقة.

فليك يدعو برشلونة للقتال من أجل لقب "الليغا"

وبعد بداية رائعة للموسم، التي شهدت فوز برشلونة 14 مرة في أول 16 مباراة بجميع المسابقات، ضل الفريق طريقه محليًا بعد خسارته 0-1 على أرضه أمام ليغانيس صاحب المركز 15 يوم الأحد الماضي، ما تركه بانتصار واحد في آخر 6 مباريات بـ "الليغا".

لكن برشلونة لا يزال يتصدر الدوري برصيد 38 نقطة متساويًا في النقاط مع أتلتيكو وبفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد في المركز الثالث، وتتبقى لفريقي العاصمة مباراة مؤجلة.

وما يزيد الطين بلة للفريق الكاتالوني أن أتلتيكو يمر بفترة ممتازة قبل المواجهة المرتقبة على ملعب برشلونة، إذ فاز في آخر 11 مباراة بجميع المسابقات.

وقال فليك للصحافيين اليوم الجمعة: "أستطيع أن أشعر أن المدينة والجماهير تعرف شكل الفريق، لقد فقدنا 5 لاعبين مهمين، (لاعب الوسط المهاجم) داني أولمو و(المهاجم) ب أو فيكتور هما اللاعبان (الجديدان)، لقد تحسن الفريق وأصبح في كامل تركيزه".

"لسنا سعداء بوضع (الفريق)، لكننا سنقاتل حتى نهاية الموسم، نريد أن نفوز بالألقاب، لكننا نعلم أن الأمر لن يكون سهلًا، لكن نريد أن نفوز، وهذا ما نريد تحقيقه غدًا".

وقال المدرب الألماني إنه لن يكون هناك مجال كبير للخطأ إذا أراد الفوز على أتلتيكو، لكنه مستعد لهذه المواجهة.

"إنها نهاية العام، ومباراة رائعة، إنه (أتلتيكو) أحد أفضل منافسينا، لكن اليوم هو 20 ديسمبر (كانون الأول) ونحن نتصدر الدوري الإسباني و(نحتل المركز) الثاني في دوري أبطال أوروبا، لسنا سيئين، لقد أهدرنا بعض النقاط أمام لاس بالماس (خسارة 1-2) وأمام ليغانيس، وعلينا استعادتها".

"غدًا (سنخوض) مباراة أخرى، لدينا فريق شاب وعلينا أن نقاتل وأن نتحسن، نريد تحقيق أشياء عظيمة، لكننا نعلم أن الأمر لن يكون سهلًا، علينا أن نبدأ القتال غدًا، نواجه فرقًا جيدة".

وتعرض برشلونة لضربة قوية بعد تعرض جناحه لامين يامال لإصابة في الكاحل خلال الخسارة أمام ليغانيس، ومن المتوقع أن يغيب الدولي الإسباني البالغ من العمر 17 عامًا عن الملاعب لمدة تتراوح بين 3 و4 أسابيع.