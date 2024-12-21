العالم اليوم - "مراسم تأبين" في ماغدبورغ بعد الهجوم على سوق عيد الميلاد

انتم الان تتابعون خبر "مراسم تأبين" في ماغدبورغ بعد الهجوم على سوق عيد الميلاد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 03:25 صباحاً - في أعقاب حادث الدهس بسيارة، مساء الجمعة، في سوق عيد الميلاد بمدينة ماغدبورغ بوسط ألمانيا، من المقرر إقامة مراسم تأبين في كاتدرائية المدينة، يوم السبت، الساعة السابعة مساء (1800 بتوقيت غرينتش).

وقالت عمدة ماغدبورغ ، سيمون بوريس، للصحفيين وهي تبكي، إنها تريد أن تعطي المتضررين وأقاربهم والمواطنين فرصة للحداد.

ونقلت الأسوشيتد برس عن بوريس التي بدا عليها الذهول "سنحتاج إلى وقت طويل للحزن (...) سوف نتعامل مع كل هذا بشكل شامل".

ووفقا لرئيس وزراء ولاية ساكسونيا أنهالت راينر هاسيلوف، قتل شخص بالغ وطفل صغير وأصيب 64 شخصا في حادث الدهس.

وقال هاسيلوف إن الضحايا بينهم من أصيب بجروح طفيفة وخطيرة. وتم تنكيس الأعلام في البلاد.