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أحمد جودة - القاهرة -

يخوض مدرب أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، غدًا السبت "تحديًا" يتمثل في الفوز على برشلونة في عقر دار الأخير للمرة الأولى، رغم اعترافه بأنه لم يجد بعد "مفتاح الفوز"، مستبعدًا في الوقت ذاته أن تكون المواجهة المرتقبة حاسمة للقب "الليغا" لأنه لا تزال هناك "20 مباراة".

سيميوني يعترف: لم أجد بعد مفتاح الفوز على برشلونة

وقال سيميوني خلال مؤتمر صحافي اليوم الجمعة: "الحقيقة أن عدم فوزي في برشلونة بعد ليس أمرًا سيئًا لهذه الدرجة، لأنني حققت انتصارات في جميع أنحاء إسبانيا، لذا، يظل هذا التحدي قائمًا ويتمثل في السعي نحو التحسن، من الواضح أننا عانينا كثيرًا، تتحدث الأرقام عن نفسها وبالتأكيد لم أجد مفتاح الفوز بعد حتى اليوم".

واستبعد المدرب الأرجنتيني أن تكون مباراة غد هي الحاسمة أو تسفر عن بطل "الليغا" بتأكيده "إن فكّرنا في ذلك، فإن السبب هو أننا سنواجه برشلونة، لكن ينبغي أن نفكر بهذه الطريقة في كل المباريات، لو اعتقدت أن الفوز على برشلونة وحده يفتح لك الباب أمام شيء كبير، فهذا ليس واردًا، لأنه لا تزال هناك 20 مباراة أخرى".

لكن الـ(تشولو) عاد وذكّر بأن الصدارة على المحك خلال لقاء الفريقين، مضيفًا "لدينا تقريبًا نفس عدد نقاط العام الماضي، إذا لم أكن مخطئًا"، في إشارة إلى الموسم الماضي حينما جمع أتلتيكو 37 نقطة عند نفس المرحلة من "الليغا"، بينما كان لدى جيرونا 44 نقطة، وريال مدريد 42 نقطة، وبرشلونة 37 نقطة.

وتابع "سنواجه فريقًا يلعب بشكل رائع، يروق لي عنصر الشباب الذي يتمتعون به في خط الوسط، حيث يوجد عدد كبير من الفتية يلعبون كرة قدم جميلة، لديهم أيضًا رافينيا، والذي ليس لدي أدنى شك في أنه أحد أفضل اللاعبين في "الليغا" بفضل جرأته وبراعته، لدينا أيضًا عناصر قوة للمنافسة في مباراة ستكون ممتعة".

ويتصدر الفريق الكتالوني "الليغا" برصيد 38 نقطة، وهو نفس رصيد أتلتيكو مدريد، مع فارق الأهداف لصالح الأول، رغم أن أبناء العاصمة لعبوا مباراة أقل، وهو نفس موقف ريال مدريد صاحب المركز الثالث ولديه 37 نقطة.