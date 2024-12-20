الوحدة يكشف هوية مدربه الجديد

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 ديسمبر 2024 04:14 مساءً - أعلن الوحدة الإماراتي، مساء اليوم، عن تعاقده مع المدرب السلوفيني، داركو ميلانيتش، لقيادة الفريق الأول، حتى نهاية الموسم الجاري.

وجاء تعيين داركو ميلانيتش خلفاً للنرويجي روني ديلا الذي تم إقالته من منصبه بسبب تراجع نتائج الفريق.

ورحب مجلس إدارة الوحدة، بالمدرب الجديد، متمنياً له التوفيق والنجاح خلال الاستحقاقات المهمة المقبلة للفريق.

من جانبه، أعرب المدرب عن بالغ شكره وتقديره لقيادة وإدارة النادي، وثمن الاحترافية في إتمام إجراءات التعاقد.