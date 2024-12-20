تعيين عائشة الدبس أول امرأة فى الإدارة السورية الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 ديسمبر 2024 09:33 مساءً - أعلنت إدارة الشئون السياسية التابعة لحكومة تصريف الأعمال السورية اليوم الجمعة تعيين عائشة الدبس مسؤولة عن مكتب شؤون المرأة، وهى أول سيدة تشغل منصبا رسميا فى الإدارة السورية الجديدة.

ونشرت الإدارة على حساباتها فى مواقع التواصل الاجتماعى صورة للدبس مع رقم هاتفها إن وجدت الرغبة فى التواصل "مع مكتب شؤون المرأة فى إدارة الشؤون السياسية الذى يعنى بالمجال الحقوقى والاجتماعى والثقافى والسياسى للمرأة السورية".

وجاءت الخطوة بعد جدل أثارته تصريحات للمتحدث الرسمى للإدارة السياسية عبيدة أرناؤوط، عن دور المرأة فى المجتمع السورى وعدم قدرتها على تولى مناصب معينة فى الدولة كوزارة الدفاع.