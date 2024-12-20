مساعدات مصرية للمصابين فى مستشفى العودة بقطاع غزة.. والأهالي: شكرا لمصر وقائدها الرئيس السيسى "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 ديسمبر 2024 10:31 مساءً - واصلت الدولة المصرية تقديم المساعدات الطبية والغذائية للفلسطينين فى قطاع غزة، لتخفيف وطأة الحرب عليهم، وقامت اللجنة المصرية فى القطاع بتسليم مساعدات إلى مستشفى العودة فى القطاع.

ووجه العاملين فى المستشفى والأطباء وكذلك المصابين وأسرهم الشكر لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسى، على الوقفة المصرية الداعمة للفلسطينيين، وقال أحد المسئولين بالمستشفى إنه "فى ظل الواقع الصعب الذى يعيشه شعبنا الفلسطينى الناجم عن الحرب على القطاع لازال هناك بسمة أمل تأتينا دوما من اشقائنا فى مصر، الذين لبوا نداء الواجب والإنسانية من خلال تقديم المساعدات المتنوعة للأهالي فى قطاع غزة سواء كانت صحية او غذائية".

وأضاف: وفى هذا اليوم نقول للقائد عبد الفتاح السيسى وشعب مصر الطيب والمعطاء الذى لازال يحتفظ فى قلبه بحب فلسطين وشعب فلسطين، نقول لهم باسم مستشفى العودة التابع لجمعية العودة الصحية والمجتمعية شكرا لكم. شكرا لكم لقد لبّيتم نداء العروبة والإنسانية والمسلمين، نداء كل إنسان محب للحياة وللسلام وللعيش بكرامة وانسانية، نقول لهم أنكم كنتم على قدر المسئولية وتوقعات اهلكم فى قطاع غزة، إنكم لن تتخلوا عنهم وستقفون إلى جانبهم، وأنتم الأكثر حرصا وحبا لهذا الشعب





ووجهت طبيبة عاملة بالمستشفى الشكر لمصر وللرئيس السيسى، كما وجه أحد العاملين بالمستشفى الشكر لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسى على الجهود الجبارة فى قطاع غزة ومبادراتهم الخيرية خاصة فى مستشفى العودة.

وقال أحد المصابين الذين يتلقون العلاج فى المستشفى: شكرا لإخواننا فى اللجنة المصرية، مشيرا إلى سابق إصابته مرتين خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، موجها التحية لمصر حكومة وشعبا لوقوفهم بجانب الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، ودعمهم المستمر.