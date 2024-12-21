نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري والدولار في البنوك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يهتم العديد من المواطنين، وخاصة المغتربين، بمعرفة سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري والدولار الأمريكي بشكل يومي. يُعد الدرهم الإماراتي من العملات العربية الأكثر متابعة في السوق المصري نظرًا لتأثيره المباشر على تعاملات وتحويلات المصريين العاملين في الإمارات.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء تراجعًا ملحوظًا في البنوك المصرية، سواء الحكومية أو الخاصة. وفيما يلي أبرز أسعار الصرف

البنك المركزي المصري:



سجل الدرهم 13.42 جنيه للشراء و13.38 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الشراء 13.41 جنيه، بينما سعر البيع 13.39 جنيه.

بنك مصر:

استقر السعر عند 13.41 جنيه للشراء و13.37 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي:

سجل الدرهم 13.41 جنيه للشراء و13.38 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

بلغ سعر الشراء 13.38 جنيه وسعر البيع 13.41 جنيه.

بنك البركة:

وصل السعر إلى 13.41 جنيه للشراء و13.38 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدولار

حافظ الدرهم الإماراتي على استقراره أمام الدولار الأمريكي اليوم عند مستوى 3.672 درهم للدولار.

أسعار العملات الأخرى مقابل الدرهم الإماراتي

اليورو : 3.91 درهم.

: 3.91 درهم. الجنيه الإسترليني : 4.725 درهم.

: 4.725 درهم. الفرنك السويسري : 4.174 درهم.

: 4.174 درهم. الريال السعودي : 0.977 درهم.

: 0.977 درهم. الدينار الكويتي : 11.953 درهم.

: 11.953 درهم. الدينار البحريني: 9.743 درهم.

سوق العملات غير الرسمية

في السوق السوداء، سجل الدرهم الإماراتي 13.62 جنيه للشراء و13.49 جنيه للبيع، مما يعكس استمرار الفجوة بين الأسعار الرسمية وغير الرسمية.

عوامل تؤثر على سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري

تحويلات العاملين في الخارج:

تعد الإمارات واحدة من أكبر الدول التي يعمل بها المصريون، مما يجعل تحويلاتهم بالدرهم الإماراتي عاملًا مهمًا في زيادة الطلب على العملة الإماراتية في السوق المصري.

السياسة النقدية للبنك المركزي المصري:

أي قرارات تتعلق بسعر الفائدة أو الاحتياطي النقدي تؤثر بشكل مباشر على قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى، بما في ذلك الدرهم الإماراتي.

أسعار النفط:

باعتبار الإمارات من الدول المنتجة للنفط، فإن تحركات أسعار النفط العالمية تؤثر على قيمة الدرهم.

الطلب على الدرهم خلال موسم الحج والعمرة:

في أوقات الذروة مثل مواسم الحج والعمرة، يرتفع الطلب على الريال السعودي والدرهم الإماراتي نظرًا لاستخدامهما في الحجز والسفر.

لماذا يهتم المصريون بسعر الدرهم الإماراتي؟

التحويلات المالية:

المغتربون المصريون في الإمارات يحولون الأموال إلى ذويهم بالجنيه المصري، لذا تؤثر التغيرات في سعر الصرف على القيمة النهائية للتحويلات.

التجارة والاستيراد:

يعتمد العديد من التجار المصريين على استيراد البضائع من الإمارات، وبالتالي فإن أي تغير في سعر الدرهم يؤثر على تكاليف الشحن والاستيراد.

الاستثمار العقاري:

بعض المصريين يستثمرون في الإمارات، سواء في العقارات أو الأعمال التجارية، مما يجعل متابعة سعر الدرهم أمرًا ضروريًا.