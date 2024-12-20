انت الأن تتابع خبر صلاح عبدالله يطمئن الجمهور على حالته الصحية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طمأن الفنان صلاح عبدالله جمهوره على حالته الصحية بعد تعرضه لنزلة برد شديدة.

وقال في رسالة طمأنة: "الحمد لله بقيت أحسن دلوقتي، وأشكر ربنا على كل شيء، وربنا يحفظ الجميع".

كما كتب على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك":

"نزلة برد شديدة بتشاور عقلها

تنزل تغزو جسمي بكل تُقلها

يا خلق حد صالح يناشدها يقولها

إن عضم صاصا ماعادشي حِملها".

صلاح عبدالله يستعد لعمل جديد

وفي تصريحات خاصة، أكد الفنان صلاح عبدالله أنه يستعد للمشاركة في عمل فني جديد خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيكشف التفاصيل قريبًا.

وصية صلاح عبدالله

نشر صلاح عبدالله مجموعة أبيات شعرية تحمل وصيته، حيث قال:

"لما مُت عملتوا إيه؟

كان نفسي أشوفكم

بس ماقدرتش أشوف

لإني مُت

بس وحياة ميْتينكوا

والكلام بيني وبينكوا

لما مُت زعلتوا عليا قد إيه؟

يوم.. يومين.. تلاتة بالكتير

مش بلومكم

دانا عايزكوا تعيشوا يومكم

صدقوني يومين كتير

أوزيع ساعة فقط لا غير".

واختتم الأبيات بقوله:

"المهم لما تشوفوا صورتي أو تيجي سيرتي

تذكروني بكل خير

وحبذا لو كانت الذكرى بدموع

أو شحتفة أو حشرجة أو نهنهة

قصدي خلوا الحالة تبدو إنها

حزن فاق كل الآفاق

في قلب من ألم الفراق موجوع".

وأضاف قائلاً لجمهوره: "إوعوا تنسوا.. اذكروا محاسن موتاكم، ولو مافيش، الفولي حبة محاسن وأذكروها، أو لما نجع سيوتي اسكتشيروها. غيروا الموضوع، لأني لسه بهرب من اللي فات، ولسه خايف من اللي جاي".

آخر أعمال الفنان صلاح عبدالله

يُذكر أن آخر أعمال الفنان صلاح عبدالله كان مسلسل إيجار قديم الذي عُرض في عام 2022، وشارك فيه إلى جانب شريف منير ومحمد الشرنوبي.