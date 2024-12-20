جوارديولا: أتعامل بشكل جيد مع اللحظات الصعبة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 ديسمبر 2024 08:52 مساءً - أكد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن شعوره في الفترة الحالية، نظراً للوضع الصعب الذي يعاني منه فريقه.

وقبل مواجهة أستون فيلا، غداً السبت، قال المدرب الإسباني: “أتعامل مع اللحظات الجيدة، وبشكل جيد مع اللحظات الصعبة”.

وأوضح: “لقد مررت بلحظات سيئة في مسيرتي كمدرب ونجحنا في العودة والآن يستغرق الأمر وقتاً أطول، وأكتسبت خبرة في ذلك. مررت بـ40 يوماً من الأيام السيئة من حيث النتائج. هذه هي الحقيقة عندما تقارنها بـ8 سنوات كانت أفضل”.

وبالنظر لحالته المزاجية: “أنا في حالة جيدة. أنا شخص طبيعي لدي شعور مثل الجميع، عندما يكون الوضع أفضل يكون حالي أفضل، وعندما لا تسير الأمور بصورة جيدة نركز على ما يمكننا القيام به”.

وتطرق إلى كيفية إجادة أستون فيلا، إحداث التوازن بين البريميرليج ودوري الأبطال هذا الموسم: “لست متفاجئاً. لديهم مدرب مميز ونتائجهم في دوري الأبطال تتحدث عن نفسها”.