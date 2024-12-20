كيف تختارين المرطب المثالي لبشرتك في الشتاء؟ دليل شامل

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 ديسمبر 2024 10:54 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

تتعرض البشرة في فصل الشتاء لعوامل جوية قاسية تؤدي إلى جفافها وتشققها. لذلك، فإن اختيار المرطب المناسب يعد خطوة أساسية للحفاظ على نضارة بشرتك. في هذا المقال، سنستعرض أهم النصائح لاختيار المرطب المثالي الذي يلبي احتياجات بشرتك في فصل الشتاء.

أولاً: تحديد نوع بشرتك

قبل اختيار المرطب، يجب عليك تحديد نوع بشرتك بدقة. هناك أربعة أنواع رئيسية للبشرة:

البشرة الجافة: تتميز بالشد والجفاف والحكة.

البشرة الدهنية: تفرز كميات كبيرة من الزيوت وتظهر عليها المسام الواسعة والبثور.

البشرة المختلطة: تجمع بين المناطق الجافة والدهنية في نفس الوقت.

البشرة الحساسة: تتفاعل مع العديد من المنتجات وتصاب بالاحمرار والتهيج بسهولة.

ثانياً: اختيار المكونات المناسبة

بعد تحديد نوع بشرتك، يجب اختيار مرطب يحتوي على المكونات التالية:

المرطبات: مثل الجلسرين وحمض الهيالورونيك، تعمل على جذب الماء إلى البشرة وحبسها.

المكونات الطبيعية: مثل الصبار وزبدة الشيا وزيت الجوجوبا، تعمل على تهدئة البشرة وتغذيتها.

المواد الحاجزة: مثل الفازلين والعسل، تعمل على حبس الرطوبة داخل البشرة.

واقي الشمس: يفضل اختيار مرطب يحتوي على عامل حماية من الشمس (SPF 30 على الأقل) لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية.

ثالثاً: اختيار القوام المناسب

يختلف قوام المرطب حسب نوع البشرة:

البشرة الجافة: تحتاج إلى كريمات غنية وثقيلة.

البشرة الدهنية: تحتاج إلى سيروم خفيف الوزن أو جل.

البشرة المختلطة: يمكن استخدام كريم للبشرة الجافة في المناطق الجافة وسيروم للبشرة الدهنية في المناطق الدهنية.

البشرة الحساسة: تحتاج إلى مرطبات لطيفة وخالية من العطور والمواد الكيميائية القاسية.

نصائح إضافية:

استخدمي المرطب مرتين يوميًا: مرة في الصباح ومرة قبل النوم.

لا تنسي منطقة حول العينين: استخدمي كريم مرطب خاص لمنطقة العينين.

قومي بتقشير بشرتك بانتظام: يساعد التقشير على إزالة الخلايا الميتة وتحسين امتصاص المرطب.

شرب كمية كافية من الماء: يساعد شرب الماء على ترطيب البشرة من الداخل.

هذا واختيار المرطب المناسب لبشرتك في فصل الشتاء هو أمر أساسي للحفاظ على نضارتها وحيويتها. باتباع النصائح المذكورة أعلاه، يمكنك تحديد المرطب المثالي الذي يلبي احتياجات بشرتك ويحميها من الجفاف والتشقق.