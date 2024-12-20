نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة الليجا.. تشكيل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الألماني هانز فليك المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة القمة أمام أتلتيكو مدريد، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

يلتقي الفريق الكتالوني مع ضيفه أتلتيكو مدريد، مساء غدًا السبت الموافق 21 ديسمبر على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الليجا الإسبانية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: إيناكي بينا.

خط الدفاع: جول كوندي، إريك جارسيا، إينيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: مارك كاسادو، بيدري، أولمو

خط الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام برشلونة

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ماركوس يورينتي، خوسيه ماريا خيمينز، كليمنت لونجليه، خافي جالان.

خط الوسط: جوليانو سيميوني، رودريجو دي بول، بابلو باريوس، صامويل لينو.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان، جوليان ألفاريز.

ويتساوى برشلونة مع أتلتيكو مدريد في رصيد النقاط (38 نقطة)، ليتقاسما قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، ويأتي خلفهما ريال مدريد ثالثًا بفارق نقطة وحيدة، علمًا بأن قطبي مدريد كل منهما لديه مباراة مؤجلة.

وتنقل مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.