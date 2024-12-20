عن اعتذارها عن عن تكريمها في مهرجان “الأفضل” فريدة سيف النصر توضح

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 ديسمبر 2024 04:14 مساءً - متابعة بتول ضوا

اعتذرت الفنانة القديرة فريدة سيف النصر عن حضور تكريمها في مهرجان “الأفضل” بشكل مفاجئ، مما أثار تساؤلات جمهورها ومتابعيها. كشفت الفنانة لاحقًا عن سبب اعتذارها، موضحة أنها تعرضت لوعكة صحية شديدة منعتها من المشاركة في هذا الحدث الهام.

حرصت الفنانة فريدة سيف النصر على توجيه رسالة اعتذار خاصة للإعلامية القديرة سهير جودة، منظمة المهرجان، عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”. أشادت فريدة بشخصية سهير جودة وأدائها الإعلامي المتميز، واصفة إياها بـ “الإعلامية المحترمة الراسخة المهذبة المثقفة ذات الصوت الهادئ الرزين… التي تعي جيدًا أن من يحترم جمهوره يحترمه”. كما عبرت عن أسفها لإحراج سهير جودة بسبب اعتذارها المفاجئ في اللحظات الأخيرة، مؤكدة أن حالتها الصحية هي السبب الوحيد وراء غيابها.

كشفت فريدة سيف النصر عن تفاصيل حالتها الصحية، موضحة أنها مصابة بالإنفلونزا، والتي تسببت لها في أعراض شديدة كارتفاع درجة الحرارة، والرشح، والكحة، وضيق التنفس. وأضافت أنها تتناول أدوية قوية لعلاج هذه الأعراض، مثل “ديكساميثازون” و”تافنيك”، والتي زادت من شعورها بالتعب والإرهاق.

كان من المقرر أن تتسلم فريدة سيف النصر جائزة تكريمية عن دورها المميز في مسلسل “العتاولة” الذي عُرض في موسم رمضان 2024 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا. أعربت الفنانة عن حزنها لعدم قدرتها على حضور حفل التكريم واستلام جائزتها، مؤكدة أنها كانت تتطلع بشدة للمشاركة في هذا الحدث الهام. كما أكدت احترامها وتقديرها لجمهورها، نافية أي اتهامات بالغرور قد توجه إليها بسبب غيابها.

يُذكر أن مسلسل “العتاولة” يعتبر آخر أعمال الفنانة فريدة سيف النصر، وقد حقق نجاحًا كبيرًا خلال عرضه في شهر رمضان الماضي. تدور أحداث المسلسل حول شقيقين يعملان في الجريمة المنظمة، وتتغير حياتهما بعد ظهور فتاة تدعى “حنة”. تناول المسلسل قصة صراع بين الخير والشر بشكل جذاب، وأظهر تميز فريدة سيف النصر في تقديم أدوار مختلفة ومتنوعة.