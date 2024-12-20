نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل البنك الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة مودرن سبورت وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد صبحى

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، هشام صلاح، اسحاق يعقوبو

خط الوسط: سيرجى اكا، احمد النادرى، محمد ابراهيم، جريندو

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي:

عبد العزيز البلعوطى، محمد عبد الغنى، محمد فتحى، خالد عبد الشافى، سيد نيمار، مصطفى عبد الرحيم، أمير مدحت، احمد مدبولى، محمد هلال.

