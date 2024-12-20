نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عدم اكتمال النصاب القانوني لعمومية سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية لنادى سموحه عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية.



وأضافت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن عدد من لهم حق الحضور 108287عضوا بينما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين 3986 عضو.



وحيث أن اللائحة تنص على أن الحد الأدنى لاكتمال الجمعية العمومية عشرة آلاف عضو فبالتالى لم تكتمل الجمعية.



ووجه مجلس إدارة نادى سموحه الشكر إلى اللجنة القضائية برئاسة المستشار أحمد عبد الغنى والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.



وأشاد مجلس إدارة نادى سموحه بجهود الإدارة التنفيذية برئاسة اللواء أحمد سعيد.



وبهذه النتيجة يظل مجلس إدارة نادى سموحه بنفس التشكيل الحالى.