الرياضة

عبدالخالق: الزمالك يستحق ركلة جزاء أمام سيراميكا..وهذا سبب التعادل

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أحمد جودة - القاهرة - أكد إبراهيم عبدالخالق، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يستحق الحصول على ركلة جزاء أمام سيراميكا كليوباترا.

عبدالخالق: الزمالك يستحق ركلة جزاء أمام سيراميكا..وهذا سبب التعادل

وقال عبد الخالق في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "أستغرب من الحكم أمين عمر بعد عدم احتسابه لركلة الجزاء وكان يجب أن يذهب لتقنية الفيديو لكي يراجع الحالة بشكل سليم، ونتعرض لظلم تحكيمي منذ بداية الموسم".

وأضاف: "أداء اليوم لم يكن مقنع مقارنة بمباراة المصري الماضية وهناك لاعبين كانوا بعيدين عن مستواهم وعلى رأسهم زيزو وشلبي ودونجا".

وأوضح: "الزمالك كان من الممكن أن يخرج بالثلاث نقاط لولا غياب التوفيق في بعض الهجمات وعلى رأسها تسديدة عبدالله السعيد".

وتابع: "زيزو كان يستحق الحصول على جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا بشهادة الجميع وهذا سبب مستواه اليوم لأنه كان متأثر نفسيا ولكنه الأفضل دون منازع".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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