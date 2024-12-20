كأس تركيا… النتائج الكاملة لمباريات الدور الخامس

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 ديسمبر 2024 04:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت، الخميس، مباريات الدور الخامس من مسابقة كأس تركيا بكرة القدم، وسجلت النتائج الآتية:

إسكندرون × هاتاي سبور 1-0

كيركلاريسبور × أضنة ديمر سبور 2-0

غينتشلاربيرليغي × قاسم باشا 0-1

إيرزينكانسبور × كوروم بيليسبوور 4-6

بوكا سبور × جوزتبه 0- 4

أيوبسبور × أتيميسغوت 4-1

قونيا سبور × كركابي سبور 1-0

تشايكور ريزا سبور × فان سبور 6-0

ألانيا سبور × آميد 3-2

كيتشيورينقونجو × سيفاس سبور 1-4

بولو سبور × طرابزون 1461- 4-0

كاستامونى سبور × بودريم سبور 1-6

موس سبور × أنطاليا سبور 1-1 وبالترجيح 3-4

إيسنلير إيروك سبور × إسطنبول سبور 1-2

كورلوسبورت1947 × كوجيلي سبور 2-3

إيرزوروم سبور × ساكارياسبور 2-0

عمراني سبور × فاتح قرا جمرك 1-2

مينيمن سبور × أنقرة غوجو 2-3

غازي عنتاب × يني اوردوسبور2-0