نشكركم على متابعتكم خبر كأس تركيا… النتائج الكاملة لمباريات الدور الخامس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 ديسمبر 2024 04:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج
اختتمت، الخميس، مباريات الدور الخامس من مسابقة كأس تركيا بكرة القدم، وسجلت النتائج الآتية:
إسكندرون × هاتاي سبور 1-0
كيركلاريسبور × أضنة ديمر سبور 2-0
غينتشلاربيرليغي × قاسم باشا 0-1
إيرزينكانسبور × كوروم بيليسبوور 4-6
بوكا سبور × جوزتبه 0- 4
أيوبسبور × أتيميسغوت 4-1
قونيا سبور × كركابي سبور 1-0
تشايكور ريزا سبور × فان سبور 6-0
ألانيا سبور × آميد 3-2
كيتشيورينقونجو × سيفاس سبور 1-4
بولو سبور × طرابزون 1461- 4-0
كاستامونى سبور × بودريم سبور 1-6
موس سبور × أنطاليا سبور 1-1 وبالترجيح 3-4
إيسنلير إيروك سبور × إسطنبول سبور 1-2
كورلوسبورت1947 × كوجيلي سبور 2-3
إيرزوروم سبور × ساكارياسبور 2-0
عمراني سبور × فاتح قرا جمرك 1-2
مينيمن سبور × أنقرة غوجو 2-3
غازي عنتاب × يني اوردوسبور2-0