نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدحيل يفوز بكأس قطر QSL على حساب العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل من إحراز لقب بطولة كأس QSL بفوزه على العربي بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد سحيم بن حمد بنادي قطر الرياضي.

الدحيل يحرز لقب كأس قطر

الدحيل تقدم أولا عند الدقيقة 27 بواسطة هداف الفريق المحترف الكيني مايكل أولونجا بعدما تلقى عرضية غانم المنهالي ليضعها بيسراه داخل شباك العربي.

ثم عاد الدحيل مجددا ليضيف ثاني أهدافه ولكن هذه المرة بواسطة المحترف الفرنسي بنجامين بوريجو عند الدقيقة 39 بعدما استغل مهارته في التسلل خلف دفاعات العربي وختام مجهوده الفردي بتصويبة لم ينجح حارس العربي في إبعادها عن مرماه.

الدقيقة 55 شهدت هدف العربي الوحيد عن طريق اللاعب إسحاق الحاج والذي انفرد بمرمى الدحيل ثم راوغ حارس مرماه بمهارة عالية ليضع الكرة داخل شباك الدحيل بسهولة.

وأهدر فريق العربي فرصة إدراك التعادل بعدما أهدر لاعبه علاء الدين حسن ركلة جزاء تصدى لها ببراعة باوتيستا بوركي عند الدقيقة 82 من زمن اللقاء.

ورغم الضغط الهجومي الكبير لفريق العربي وتراجع الدحيل مع الاعتماد على الهجمات المرتدة لم يتمكن كلا الفريقين من الوصول لشباك الآخر لينتهي اللقاء بفوز الدحيل وتتويجه بلقب كأس QSL للموسم الحالي.