اكتشف الأبراج التي تُخفي حزنها بابتسامة.

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 ديسمبر 2024 04:14 مساءً - متابعة بتول ضوا

في عالم مليء بالتحديات والضغوطات، قد يلجأ البعض إلى إخفاء مشاعرهم الحقيقية والتظاهر بالسعادة أمام الآخرين. يُعرف هذا بـ “فن التظاهر بالسعادة”، وهو سلوك قد يكون له أسباب مختلفة، مثل تجنب إظهار الضعف أو الحفاظ على صورة إيجابية. يُعتقد أن بعض الأبراج الفلكية تميل أكثر من غيرها إلى إتقان هذا الفن. في هذا المقال، سنتناول الأبراج الأكثر شهرة بإتقانها لـ “فن التظاهر بالسعادة”، مع التأكيد على أن هذه مجرد ميول عامة ولا تنطبق بالضرورة على جميع مواليد هذه الأبراج….