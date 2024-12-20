انت الأن تتابع خبر عيلة كاملة كانت هتموت بسببها!!..الأسباب الكامنة وراء السموم في هذه الفاكهة وكيفية الوقاية منها..3 علامات احذر من تواجدهم بها!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - البرتقال يعد من أكثر الفواكه شهرة واستهلاكا على مستوى العالم، فهو محبوب لطعمه الحلو وفوائده الصحية العديدة، كاحتوائه على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تعزز مناعة الجسم لكن، على الرغم من هذه المزايا، قد يحتوي البرتقال أحيانا على سموم يمكن أن تشكل خطرا صحيا على المستهلكين فما هي الأسباب التي تجعل البرتقال عرضة لهذه السموم؟ وكيف يمكن الحد منها؟

الأسباب الكامنة وراء السموم في البرتقال

البرتقال من أكثر الفواكه المحببة لدى الكثيرين بفضل طعمه اللذيذ وفوائده الصحية، لكنه قد يحمل في بعض الأحيان سموما خفية نتيجة عوامل زراعية وبيئية غير صحية، مما يتطلب الحذر لضمان سلامة استهلاكه.

الاستخدام العشوائي للمبيدات الزراعية

يعتمد المزارعون على المبيدات الحشرية لحماية البرتقال من الآفات الزراعية، لكن الإفراط في استخدام هذه المبيدات أو عدم الالتزام بالمقاييس الصحية قد يؤدي إلى تراكم بقاياها على الثمار.

المبيدات الزائدة قد تخترق القشرة وتصل إلى اللب، مما يجعلها مصدرا للسموم عند استهلاك الفاكهة.

التلوث البيئي

البرتقال المزروع في بيئات ملوثة بالمواد الكيميائية، سواء من المصانع القريبة أو من التربة والمياه المستخدمة في الري، قد يمتص هذه السموم.

المعادن الثقيلة مثل الرصاص والزئبق قد تنتقل إلى البرتقال نتيجة التلوث، مما يضر بجودة الفاكهة وسلامتها.

الممارسات غير الصحية أثناء التخزين والنقل

خلال عمليات التخزين أو النقل، قد تستخدم مواد كيميائية للحفاظ على نضارة البرتقال لفترة أطول.

إذا كانت هذه المواد غير مطابقة للمعايير الصحية، فإنها قد تتسبب في تراكم السموم على القشرة.

الشمع الصناعي المستخدم لحماية القشرة

غالبا ما تغطى قشور البرتقال بطبقة من الشمع لتحسين مظهرها ومنع تلفها أثناء النقل.

بعض أنواع الشمع قد تحتوي على مركبات ضارة إذا لم تكن مصنوعة من مواد آمنة للاستخدام الغذائي.

عدم غسل البرتقال قبل تناوله

تعتبر بقايا المبيدات أو الشمع على قشرة البرتقال خطرة إذا لم يتم غسلها جيدا.

تناول البرتقال مباشرة دون تنظيف قد ينقل هذه المواد السامة إلى الجسم.

كيف يمكن تجنب السموم في البرتقال؟

للحد من خطر السموم المحتملة في البرتقال، يمكن اتباع الإرشادات التالية: