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أحمد جودة - القاهرة -

أصبح إنتر آخر الصاعدين لدور الثمانية ببطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، عقب فوزه السهل 2-0 على ضيفه أودينيزي، الخميس، في دور الـ16 للمسابقة.

كأس إيطاليا.. إنتر يضمن مقعده في دور الـ8 بعد الفوز على أودينيزي

وجاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث افتتح النمساوي ماركو أرناوتوفيتش التسجيل لمصلحة إنتر في الدقيقة 30، فيما أضاف الألباني كريستيان أصلاني الهدف الثاني للفريق الملقب بـ(الأفاعي) في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وأصبح هذا هو الفوز الثاني لإنتر على حساب أودينيزي في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، بعدما سبق أن تغلب عليه 3-2 بالدوري الإيطالي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

يذكر أن أندية ميلان وروما وبولونيا ويوفنتوس وإمبولي، ولاتسيو وأتالانتا سبق أن حجزت مقاعدها هي الأخرى في دور الثمانية