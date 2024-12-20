الدوري الإيطالي (17): ميلان في ضيافة فيرونا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 ديسمبر 2024 08:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يحلّ فريق ميلان ضيفاً على هيلاس فيرونا اليوم، الجمعة، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، في افتتاح منافسات المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي بكرة القدم.

يدخل فريق هيلاس فيرونا هذه المباراة وهو في المركز السابع عشر بـ 15 نقطة من (5 انتصارات و11 خسارة) فيما يتواجد فريق ميلان في المركز الثامن بـ 23 نقطة من (6 انتصارات، 5 تعادلات، و4 خسارات).

ويتصدر فريق أتلانتا ترتيب فرق الدوري الإيطالي بـ 37 نقطة، يليه نابولي بـ 35 نقطة، إنتر ميلان بـ 34 نقطة، فيورنتينا بـ 31 نقطة، ولاتسيو بـ 31 نقطة أيضاً.