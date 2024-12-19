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أحمد جودة - القاهرة - بعد خسارة أولى في الدوري الألماني لكرة القدم، يبحث بايرن ميونيخ عن الابتعاد بالصدارة التي أمّنها قبل المرحلة الخامسة عشرة الأخيرة لعام 2024، في مواجهة صعبة الجمعة على أرضه أمام لايبزيج الطامح للصعود إلى المركز الثاني.

الدوري الألماني.. بايرن ميونخ لنفض غبار خسارته الأولى والابتعاد بالصدارة

على الرغم من تلقيه خسارتين في دوري أبطال أوروبا حيث يحتل المركز العاشر في المجموعة الموحّدة، لم يكن بايرن قد خسر محليا قبل بداية ديسمبر الحالي، لكنه ودع مسابقة الكأس على يد باير ليفركوزن حامل اللقب في اليوم الثالث، ثم تعرض لخسارته الأولى في الدوري أمام مضيفه ماينتز السبت الماضي.

وبقيَ بايرن في الصدارة بـ33 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ليفركوزن حامل اللقب، وست عن أينتراخت فرانكفورت ولايبزيج.

واعترف البلجيكي فنسان كومباني بعد مواجهة ماينتز أن فريقه "لم يكن بأفضل أحواله".

وأضاف "سنستخدم الهزيمة اليوم (السبت) لإيقاد النيران خلال مباراة الجمعة (أمام لايبزيج) لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها تقديم إجابة".

ويعاني بايرن من غيابات عديدة عن صفوفه للإصابة، وعلى رأس اللائحة الهداف الإنكليزي هاري كين، والحارس مانويل نوير والكندي ألفونسو ديفيز والفرنسي كينجسلي كومان وسيرج جنابري والبرتغالي جواو بالينيا.

لكن كومباني يحتاج إلى تصحيح المسار بعدما اكتفى فريقه بجمع 4 نقاط فقط من آخر 3 مباريات في الدوري، إذ كان تعادل مع بوروسيا دورتموند في المرحلة الثانية عشرة قبل الفوز على هايدنهايم.

ويعوّل المدرب الشاب على عامل الأرض حيث لم يخسر بايرن على ملعب "أليانز أرينا" في الدوري منذ آذار/مارس (فاز في 8 مباريات وتعادل مرة)، لكن لايبزيج لن يكون ضيفا سهلا، إذ سجل 12 هدفا في آخر خمس زيارات، محققا الانتصار مرتين وفارضا التعادل مرة.