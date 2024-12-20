حيل ذكية لتنظيم مستوى سكر الدم

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 ديسمبر 2024 02:52 صباحاً - العادات الغذائية لتنظيم مستوى السكر في الدم

إن الحفاظ على مستوى السكر في الدم هو أمر حيوي للصحة العامة، خاصة لأولئك الذين يعانون من داء السكري أو لديهم مخاطر مرتفعة للإصابة به. ولحسن الحظ، يمكن للتغييرات البسيطة في النظام الغذائي أن تلعب دورًا كبيرًا في السيطرة على السكر وجعله في المستويات المثلى. إليك بعض النصائح الغذائية التي يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا:

اختيار الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض

الأطعمة التي تتمتع بمؤشر جلايسيمي منخفض تُمتص ببطء في الجسم، مما يقلل من الارتفاع الحاد في مستويات السكر بعد تناول الطعام. أمثلة على هذه الأطعمة تشمل: الشوفان، البقوليات، الفواكه غير الناضجة، والخضروات الخضراء المورقة.

تناول كميات كافية من الألياف

الألياف الغذائية تلعب دورًا مهمًا في إبطاء هضم الكربوهيدرات وامتصاص السكر، مما يمكن أن يساعد في منع الارتفاع الحاد في مستويات السكر في الدم. ينبغي تضمين الخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة، والمكسرات بشكل منتظم في النظام الغذائي.

تناول البروتين مع كل وجبة

البروتين يمكن أن يكون له تأثير موازِن على مستوى السكر في الدم. يجب السعي لتضمين البروتين في كل وجبة، سواء كان ذلك من خلال اللحم الخالي من الدهون، البيض، الألبان، أو البدائل النباتية مثل التوفو والحمص.

استراتيجيات أخرى لتنظيم مستوى السكر

التمرين بانتظام

النشاط البدني يعد من أهم العوامل التي تساعد في التحكم في مستوى السكر في الدم. التمرينات تسهم في تحسين حساسية الأنسولين، مما يسهل عملية استخدام الجسم للسكر بشكل أكثر فعالية. يمكنك البدء بتمرينات بسيطة مثل المشي السريع، السباحة، أو ركوب الدراجة.

شرب الماء بكميات كافية

الحفاظ على ترطيب الجسم يؤثر بشكل مباشر على قدرة الجسم في تنظيم مستويات السكر. الماء يساعد في دعم عمليات التمثيل الغذائي ويقلل من التوتر على الكلى والكبد.

التقليل من التوتر

الإجهاد والتوتر يمكن أن يؤديان إلى ارتفاع مستويات الهرمونات التي تزيد من السكر في الدم. يمكن لممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق واليوغا والتأمل أن تسهم في التحكم في مستويات التوتر.

بتبني هذه النصائح والحيل، يمكن للأفراد تحسين قدرتهم على السيطرة على مستوى السكر في الدم وجعلها جزءًا من نمط حياتهم اليومي. تذكّر دائمًا أنه ينبغي استشارة الطبيب أو الأخصائي الطبي قبل القيام بتغييرات كبيرة في النظام الغذائي أو النشاط البدني.