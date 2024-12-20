3 وصفات شهية للأطفال فوق العامين

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 ديسمبر 2024 02:52 صباحاً - وصفات مغذية ولذيذة للأطفال فوق السنتين

الأطفال في سنهم المبكر يحتاجون إلى تغذية متوازنة ومتنوعة تساهم في نموهم السليم وتكوّن أذواقهم الغذائية. في هذا المقال، نقدم لكم ثلاث وصفات شهية ومغذية يمكن تقديمها للأطفال الذين تعدوا عمر السنتين، تسعدهم وتلبي احتياجاتهم الغذائية.

1. بان كيك الشوفان والموز

هذه الوصفة تقدم بان كيك صحية غنية بالألياف والفيتامينات. يمكن تحضيرها بسهولة وتعتبر اختيارًا ممتازًا لإفطارٍ صحي.

المكونات: كوب من الشوفان موزة ناضجة نصف كوب من الحليب بيضة واحدة ملعقة صغيرة من الفانيليا ملعقة صغيرة من القرفة

طريقة التحضير: اخلط جميع المكونات في الخلاط حتى تتكون عجينة ناعمة. قم بتسخين مقلاة غير لاصقة وضع كمية من العجينة على شكل دوائر صغيرة. اترك البان كيك على نار متوسطة حتى تظهر فقاعات صغيرة على السطح ثم اقلبه لينضج من الجهة الأخرى. قدم البان كيك دافئًا مع قليل من العسل أو شرائح الفاكهة الطازجة.



2. كرات الطاقة بالشوكولاتة والتمر

وجبة خفيفة سريعة وسهلة التحضير، يمكن استخدامها كتحلية أو كوجبة خفيفة بين الوجبات الأساسية توفر طاقة إضافية للأطفال.

المكونات: كوب من التمر منزوع النواة نصف كوب من اللوز المطحون ملعقتان كبيرتان من الكاكاو الخام ملعقة صغيرة من الفانيليا رشة من الملح

طريقة التحضير: اطحن التمر في محضر الطعام مع باقي المكونات حتى تتشكل عجينة متجانسة. اصنع كرات صغيرة من العجينة وضعها في البرّاد لمدة نصف ساعة لتتماسك. قدّم كرات الطاقة كوجبة خفيفة ولذيذة في أي وقت من اليوم.



3. شوربة الخضار بالشعرية

شوربة مغذية وسهلة الهضم تحتوي على مجموعة متنوعة من الخضروات والشعرية، يمكن تقديمها كوجبة غداء غنية.

المكونات: كوب من الجزر المفروم كوب من الكوسة المقطعة نصف كوب من البازلاء نصف كوب من الشعرية لتر من مرق الخضار ملعقة زيت زيتون

طريقة التحضير: سخّن زيت الزيتون في وعاء كبير وأضف الجزر والكوسة، وقلب لمدة 5 دقائق. أضف مرق الخضار والشعرية واترك الخليط ليغلي. أضف البازلاء واترك الشوربة تطهى على نار هادئة لمدة 15 دقيقة حتى تنضج الخضروات. قدّم الشوربة ساخنة واستمتع بها مع الأطفال في وجبة غداء صحية.



أثبتت هذه الوصفات فعاليتها في إرضاء شهية الأطفال وتقديم بدائل صحية ومغذية للوجبات اليومية. يمكن تعديل بعض المكونات حسب تفضيلات واحتياجات طفلك لضمان توافر العناصر الغذائية الأساسية لنموه وتطوره.