بدائل البيض في التارت

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 ديسمبر 2024 02:52 صباحاً - مقدمة

يعتبر التارت من أشهر الحلويات في المطابخ العالمية، فهو يتميز بنكهاته المتنوعة وتنوع الحشوات التي يمكن استخدامها، مما يجعله الخيار المثالي لمحبي الحلويات. ولكن في بعض الأحيان، قد يحتاج البعض إلى تجنب استخدام البيض في تحضير التارت لأسباب صحية أو اتباع نظام غذائي معين أو حتى بسبب نفاد البيض في المطبخ. لحسن الحظ، هناك العديد من البدائل التي يمكن استخدامها بدلاً من البيض دون التأثير على الطعم أو القوام.

أهمية استخدام بدائل البيض

يُمثل البيض عنصراً رئيسياً في إعداد التارت، حيث يساهم في ربط المكونات ومنح العجينة القوام المناسب. ومع ذلك، يمكن لبعض البدائل أن تحل محله وتحقق النتائج المطلوبة. يساعد استخدام البدائل أيضاً في الابتعاد عن مسببات الحساسية أو التقليل من تناول الكوليسترول لبعض الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية.

أفضل بدائل البيض في تحضير التارت

بذور الشيا أو بذور الكتان

واحدة من أفضل البدائل الطبيعية هي بذور الشيا أو بذور الكتان. يمكن استخدامها عن طريق خلط ملعقة كبيرة من البذور مع ثلاث ملاعق كبيرة من الماء وتركها لمدة 10-15 دقيقة حتى تتشبع وتتحول إلى قوام هلامي. هذا المزيج يمكن أن يعوض عن البيض في العجائن.

موز مهروس

يعتبر الموز المهروس بديلاً فعالًا للبيض في بعض أنواع التارت، خاصة تلك التي تحتاج إلى مذاق حلو. يمكن استخدام نصف موزة مهروسة لتعويض بيضة واحدة. يساهم الموز في منح التارت النعومة والقوام المرغوب بهما.

الزبادي

يعد الزبادي من البدائل الشائعة للبيض، حيث يمكن استخدام ربع كوب لتعويض بيضة واحدة. يضيف الزبادي قواماً كريميًا للعجينة ويساعد في الحفاظ على رطوبتها.

اختيار البديل الأنسب

عند اختيار البديل المناسب، يجب مراعاة نوع التارت والنكهة المراد تحقيقها. على سبيل المثال:

إذا كان التارت يحتوي على فواكه، فقد يكون الموز المهروس خيارًا جيدًا.

لتحقيق قوام كريمي، يمكن اختيار الزبادي كبديل.

للحصول على قوام متماسك وعجينة هشة، يمكن استخدام بذور الشيا أو الكتان.

خاتمة

تقدم بدائل البيض حلولاً مثالية لإعداد التارت دون التأثير على الطعم والقوام. من المهم تجربة البدائل المختلفة لاكتشاف الأنسب منها وفقاً للوصفة المستخدمة. سواء كنت تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا أو لديك حساسية من البيض، هناك دائمًا بدائل متاحة تمكنك من الاستمتاع بالتارت اللذيذ في أي وقت.