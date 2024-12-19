نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاروخان عن جون أبراهام:" اقنعته كثيرا للقيام بضربي أثناء تصوير مشاهد فيلم pathaan" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث النجم شاروخان في احدى اللقاءات الأخيرة له عن تجربة تعاونه مع النجم الهندى جون أبراهام وتحديدًا في فيلم pathaan.

وقال شاروخان:" جون شخص خجول جدًا حاولت معه كثيرًا في إقناعه لضربي أثناء تصوير أحد مشاهد الفيلم، وكان متردد كثيرا في القيام بالمشهد لكن في النهاية فعلها، وظل بعدها يعتذر لى كثيرًا".

وأضاف:" وهو أيضًا ساعدني كثيرًا في القيام بمشاهد الأكشن خلال تصوير العمل، وساعدنى لتظهر بشكل جيد كما ظهرت، على الرغم من أن جون أبراهام نجم بنفسه إلا أنه يكن أقصى درجات الاحترام للجميع".

تفاصيل فيلم pathaan:

فيلم Pathaan بطولة شاروخان، ديبيكا بادكون، وجون أبراهام، وغيرهم من الفنانين أنتج سيدهارث أناند وأديتيا شوبرا الفيلم تحت إشراف دار إنتاج Yrf، وهو من إخراج سيدهارث أناند.

أعمال قادمة لـ شاروخان:

ويذكر أن بدأ النجم الهندى شاروخان، في تصوير فيلمه الجديد، وذلك في بداية شهر مايو المقبل، الفيلم القادم للكينغ "شاروخان" سيحمل لقبه King حيث سيكون البطل بجانب ابنته "سوهانا"، ويخطط المنتج "سيدهارث أناند" أن يكون الفيلم أكبر من ما يتخيله جمهور بوليوود، حيث أنه في تواصل مع بعض النجوم الأجانب من الغرب من أجل الفيلم الذي ستكون ميزانيته 200 كرور. سيكون الفيلم جاهز للعرض في النصف الثاني من السنة القادمة 2025.

وجدير بالذكر آخر أعمال شاروخان هو فيلم Dunki، الذي عرض في نهاية العام الماضي، ويتناول الفيلم قصة مجموعة من الأشخاص هاجروا من الهند إلى لندن من أجل أحلامهم ليقرروا بعض ذلك العودة للوطن، ولكن تواجههم العديد من المشكلات يحاولون التغلب عليها.