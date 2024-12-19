”رئيسة القومي للطفولة” تقدم واجب العزاء في ضحية حادث ديروط وتطمئن على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 ديسمبر 2024 05:31 مساءً - الدكتورة سحر السنباطي: توجه بتقديم كافة سبل الدعم للطفلتين

قدمت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة واجب العزاء لأسرة "شريهان صدقى" ضحية حادث ميكروباص ديروط ، بمنزلهم بقرية ديروط الشريف مركز ديروط بمحافظة أسيوط، هذه الام العظيمة التي ضحت بحياتها لإنقاذ طفلتيها، ضاربة لنا نموذج في التضحية والبطولة والعطاء.

وحرصت " السنباطي" على لقاء الطفلتين والاطمئنان عليهما، موجهة بتقديم كافة سبل الدعم اللازم لهما، مشيرة الى ان المجلس سيتابع الطفلتين عن كثب للاطمئنان على تلقيهم كافة الدعم اللازم.

كما حرص الدكتور نور اسامة عضو المجلس القومى للطفولة والامومة واستشارى تعديل السلوك على عقد جلسة دعم نفسي للطفلتين، مشيرًا الى استمرار متابعة حالتهما النفسية.