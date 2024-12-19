ننشر نص "إعلان القاهرة" الصادر عن قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 ديسمبر 2024 05:32 مساءً - أصدرت قمة مجموعة دول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، المنعقدة في القاهرة، اليوم الخميس، “إعلان القاهرة” عقب اعتماده من قادة القمة.

نحن، رؤساء الدول والحكومات ممثلو جمهورية بنغلاديش الشعبية، جمهورية مصر العربية، جمهورية إندونيسيا، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ماليزيا، جمهورية نيجيريا الاتحادية، جمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي للدول الثمانية النامية (D-8)، اجتمعنا في القاهرة في 19 ديسمبر 2024 بمناسبة قمتنا الحادية عشرة، التي تُعقد تحت شعار "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد".

ونؤكد من جديد تعهدنا بتعزيز أهدافنا الإنمائية المشتركة في ظل مبادئ الأخوة والسلام والحوار والعدالة والمساواة وسيادة القانون والديمقراطية، التي تأسست أثناء تأسيس منظمة الدول الثماني النامية، كما وردت في إعلانات القمة السابقة.

إن الاعتراف بالتقدم الذي أحرزناه في الماضي ينبغي أن يكون بمثابة حافز لتجديد تركيزنا وتكثيف جهودنا في معالجة تحديات اليوم، وخاصة في ضوء المشهد العالمي المتطور.

وإذ نؤكد على قيمة الوحدة والمساواة والاحترام المتبادل والتعاون الاقتصادي، فإننا نؤكد من جديد التزامنا بتعزيز الشراكات في مجالات التعاون ذات الأولوية، بما في ذلك الزراعة والأمن الغذائي، والطاقة، والعلوم، والتكنولوجيا، والصناعة، وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، والبنية الأساسية، والتجارة، والاستثمار والنقل، لتعزيز التنمية الشاملة والمنصفة التي تعود بالنفع على دولنا.

ونؤكد من جديد على مساعينا المشتركة لتنفيذ خارطة الطريق العشرية لمجموعة الدول الثماني النامية للفترة 2020-2030 لتعميق التعاون الاقتصادي بشكل أكبر، بما يتماشى مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية.

وإذ نؤكد إيماننا بالتعددية وأهمية تعزيز التعاون في إطار مجموعة الثماني ومع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وخاصة الأمم المتحدة، واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي (COMCEC)، بما في ذلك تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، وهو أمر حيوي لتعزيز التنمية المستدامة، وتعزيز السلام، ومعالجة التحديات العالمية مثل الفقر، وتغير المناخ، وعدم المساواة.

وإدراكاً بأن التفعيل الكامل على مستوى المنظمة لاتفاقية التجارة التفضيلية بين دول مجموعة الثماني (D-8 PTA)، والاتفاقية المتعددة الأطراف بين دول مجموعة D-8 بشأن المساعدة الإدارية في المسائل الجمركية (D-8 Customs Agreement)، والاتفاقية المتعلقة "بتبسيط إجراءات التأشيرات لرجال الأعمال من الدول الأعضاء في مجموعة الثماني" (D-8 Visa Agreement) وتحويل اتفاقية التجارة التفضيلية بين دول مجموعة الثماني إلى أداة أكثر تقدمية، مثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، من شأنه أن يدفع قوتنا الاقتصادية إلى آفاق جديدة.

نؤكد على ضرورة تعزيز فرص الاستثمار وزيادة التجارة بين بلدان مجموعة الثماني النامية من خلال آليات فعّالة بما في ذلك المنصات الإلكترونية، مع الالتزام أيضًا بالنمو الشامل، من خلال تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في القطاعات الناشئة مثل التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية، لضمان التمكين الاقتصادي للجميع وتكثيف الجهود في تحسين الأطر اللوجستية والنقل والتنظيمية.

وإعادة تأكيد التزامنا بتعزيز التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال الآليات القائمة، لدراسة المؤشرات الرئيسية وتقييم فرص التحول الرقمي، بما في ذلك التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، لدعم أهدافنا.

إبراز أهمية معالجة تغير المناخ في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.

وإذ نشير إلى القرار 14/30 الصادر عن مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي بشأن التعاون مع الاتفاقيات والمنظمات والمبادرات الدولية الأخرى، الذي اعتمد في الاجتماع الرابع عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، والذي رحبت فيه الأطراف بمبادرة حكومة مصر لتعزيز نهج متماسك بين اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، لمعالجة فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدهور الأراضي والنظم الإيكولوجية.

نؤكد أهمية تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، كجزء من مساعينا الجماعية لضمان الأمن الغذائي والسلامة.

وإذ نعترف بضرورة تعزيز مشاركة جميع الدول الأعضاء في أنشطة المنظمة، في إطار مبدأ الأخوة والحوار بين الأعضاء، في توسيع تعاوننا لتحقيق أهدافنا المشتركة، وتحقيقا لهذه الغاية.

فإننا،

١. نقدر ونشيد بجمهورية بنغلاديش الشعبية على إدارتها الممتازة وجهودها الدؤوبة، منذ توليها منصب الرئاسة في أبريل 2021، والتي مكنت الدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني النامية من إحراز تقدم كبير في تعزيز التعاون في مجالات تعاوننا الرئيسية، فضلاً عن التوسع التنظيمي، والرؤية، والتعاون والشراكة الدولية، ونعرب عن تقديرنا العميق لقيادة جمهورية بنغلاديش الشعبية، على التزامها وجهودها المخلصة في تعزيز أهداف مجموعة الدول الثماني النامية، خلال رئاستها للمنظمة.

٢. نعرب عن خالص امتناننا لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وكذلك للحكومة والشعب المصري، لاستضافة القمة الحادية عشرة لمجموعة الدول الثماني النامية بنجاح، وتوفير هذه الضيافة الكريمة، وعلى هذا النحو، نتعهد بدعمنا الكامل ونتمنى لفخامته نجاحًا هائلاً كرئيس لمنظمة مجموعة الدول الثماني النامية.

٣. الاعتراف بالعمل الجدير بالثناء الذي قام به سعادة السفير إسحاق عبد القادر إمام، الأمين العام لمجموعة الدول الثماني النامية، خلال فترة ولايته التي بدأت في الأول من يناير/كانون الثاني 2022، وتقدير تصميمه وجهوده الهادفة على مدى السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك إدارة أمانة مجموعة الدول الثماني النامية بفعالية.

٤. الترحيب بالتعاون المثمر مع العديد من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، مثل الأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO)، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة (الأمم المتحدة للسياحة)، ومنظمة التعاون الإسلامي (OIC)، والبنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي (IOFS)، ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC)، ومنتدى شباب التعاون الإسلامي، ومعهد منتدى السياحة العالمي، ومنظمة التعاون الاقتصادي (ECO)، وتشجيع التعاون الأعمق والأوسع مع هذه المنظمات، للحصول على الدعم اللازم لتحقيق المبادرات والمشاريع لتحقيق أهداف مجموعة الدول الثماني النامية.

٥. نشيد بإنشاء مجلس شباب مجموعة الثماني للتنمية، الذي ستستضيفه حكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية في دكا، وندعو الدول الأعضاء إلى دعم عمله لتعزيز التعاون بين الشباب في مجموعة الثماني للتنمية، وعلى نفس المنوال، نقدر حكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية، لاستضافتها الاجتماع الوزاري الأول للشباب في 22 مايو 2024، ونتطلع إلى استضافة نيجيريا للاجتماع الوزاري الثاني للشباب. نشجع الدول الأعضاء على تنظيم أنشطة مشتركة في مجال الشباب مع مراعاة أفضل الممارسات وندعو الأمانة العامة إلى تنسيق هذه الأنشطة في إطار "خطة عمل تعاون مجموعة الثماني للتنمية من أجل الشباب" التي سيتم إعدادها بما يتماشى مع مقترحات الدول الأعضاء فيما يتعلق بإعلان دكا بشأن الشباب. ندعو الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى مواصلة العمل بالتعاون بشأن تشكيل مجلس شباب مجموعة الثماني للتنمية حتى الاجتماع الوزاري الثاني للشباب.

٦. نشيد بجمهورية مصر العربية لاختيارها "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد" كموضوع لهذه القمة، ونرحب بالمبادرة التي اقترحتها جمهورية إيران الإسلامية لإنشاء آلية مجموعة الثماني للتنمية لدعم الأفكار المبتكرة لشباب مجموعة الثماني للتنمية، واستعداد إيران لإقامة المعارض وكذلك الجولات العلمية والتكنولوجية وريادة الأعمال والاجتماعات المتخصصة بمشاركة الشباب من الدول الأعضاء في مجموعة الثماني للتنمية.

٧. نعرب عن تقديرنا لحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية لالتزامها باستضافة مركز مجموعة الثماني للتنمية للشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوجا، بما في ذلك توفير الموارد الأولية لتسهيل تشغيله. وإدراكًا لإمكانات المركز في تعزيز ريادة الأعمال والتعاون بين الدول الأعضاء في مجموعة الثماني للتنمية، فإننا نشجع على الانتهاء من إنشائه في الوقت المناسب وندعو جميع الدول الأعضاء إلى تقديم دعمها - سواء كان فنيًا أو ماليًا أو من خلال بناء القدرات - لضمان تشغيله بشكل فعال ومستدام.

٨. نهنئ جمهورية بنغلاديش الشعبية على تنظيم الاجتماع الثالث لمجلس وزراء التجارة في مجموعة الدول الثماني النامية (3rd TMC) في دكا في 5 مارس/آذار 2024، وكذلك جمهورية تركيا على استضافتها الاجتماع غير الرسمي لمجلس وزراء التجارة في دول أعضاء مجموعة الدول الثماني النامية (Informal TMC) في إسطنبول في 11 يونيو/حزيران 2024، والذي شهد تقدماً كبيراً في تعزيز سياسات التجارة في مجموعة الدول الثماني النامية.

٩. نرحب بإعلان جمهورية مصر العربية عن استضافة الاجتماع الرابع لمجلس وزراء تجارة مجموعة الثماني للتنمية الصناعية الثماني في عام 2025، لتعزيز سياسات التجارة الحالية لمجموعة الثماني للتنمية الصناعية الثماني، وخاصة من خلال المشاركة والانخراط النشط من جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم؛ ومناقشة آليات جديدة لتوسيع وتنويع التجارة بين الدول الأعضاء في مجموعة الثماني للتنمية الصناعية الثماني، من خلال منصات تيسير التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

١٠. نرحب بالتصديق القادم من جانب جمهورية مصر العربية على اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الأعضاء في مجموعة الثماني للتنمية الصناعية الثماني (D-8 PTA)، وهو ما يمثل علامة فارقة حيث أصبحت جميع الدول الأعضاء في مجموعة الثماني للتنمية الصناعية الثماني الآن أعضاء متعاقدين في اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الأعضاء في مجموعة الثماني للتنمية الصناعية الثماني.

١١. نؤكد على أهمية التنفيذ الفعال والتشغيلي لاتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الدول الثماني النامية من قبل جميع الأعضاء المتعاقدين، بما في ذلك تنظيم برامج بناء القدرات للمسؤولين المعنيين، ونقدر أن خمسة أعضاء متعاقدين قد أكملوا إجراءاتهم الداخلية، لتنفيذ اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الدول الثماني النامية، وندعو أولئك المستعدين، إلى البدء في التجارة، في إطار اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الدول الثماني النامية، دون تأخير، لتحقيق الهدف الجماعي المتمثل في قيمتها بما لا يقل عن 10٪ من إجمالي قيمة التجارة الخارجية لمجموعة الدول الثماني النامية، أو ما لا يقل عن 500 مليار دولار أمريكي، بحلول عام 2030، كما هو موضح في خارطة الطريق العشرية لمجموعة الدول الثماني النامية للفترة 2020-2030، ونرحب بالاقتراح بتوسيع نطاق اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الدول الثماني النامية لتغطية مجموعة أوسع من المنتجات المتداولة بشكل كبير بين الدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني النامية، بشكل هادف ومنصف، لجعلها أكثر جاذبية للكيانات التجارية.

١٢. الإشادة باعتماد بروتوكول آلية تسوية المنازعات لاتفاقية التجارة التفضيلية بين دول مجموعة الثماني للتنمية، خلال الاجتماع الثالث لمؤتمر وزراء التجارة في دكا في 5 مارس 2024 والتوقيع عليه لاحقًا من قبل بنغلاديش وإندونيسيا وإيران وتركيا، خلال الاجتماع غير الرسمي لمؤتمر وزراء التجارة في اسطنبول، ودعوة مجلس وزراء تجارة مجموعة الثماني للتنمية إلى ابتكار الوسائل اللازمة لتسريع عملية دخول البروتوكول حيز النفاذ، بشكل سلس ومباشر قدر الإمكان.

١٣. نلاحظ باهتمام شديد الخطاب الدائر حول الحاجة إلى ترقية اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني النامية إلى أداة أكثر تقدما، مثل اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، لتمكين مجموعة الثماني النامية من أن تكون كتلة اقتصادية أكثر ديناميكية وقوة وتنافسية وتأثيرًا، بما في ذلك المغامرة في القطاعات المحتملة للتجارة في الخدمات، في المرحلة التالية من التعاون، وتكليف مجلس وزراء تجارة مجموعة الثماني النامية بإجراء دراسة، وممارسة تحديد النطاق، وتحليل مقارن، لتحديد الوسائل والطريق إلى الأمام، لتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني النامية.

١٤. نشيد باعتماد استراتيجية تيسير التجارة لمجموعة الثماني النامية، خلال الاجتماع الثالث لمجلس وزراء تجارة مجموعة الثماني النامية، والتي تعمل كمبدأ توجيهي لدول أعضاء مجموعة الثماني النامية لتعزيز التجارة بين دول مجموعة الثماني النامية، من خلال تسهيل تدابير التجارة والإجراءات الجمركية الأكثر سهولة، وندعو إلى التنفيذ السريع بين الدول الأعضاء.

١٥. تهنئة نيجيريا على توليها رئاسة اللجنة الإشرافية لاتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني للتنمية الصناعية اعتبارًا من مايو 2024 وشكر بنجلاديش على دورها كرئيس سابق للجنة.

١٦. الترحيب بالاقتراح بتعزيز التعاون الاقتصادي الأوسع، من خلال اجتماعات منتظمة لوزراء الاقتصاد وهيئاتهم الفنية اللاحقة في دول مجموعة الثماني للتنمية الصناعية لتقديم توصية واضحة بشأن التعاون الاقتصادي الحاسم، بما في ذلك الأفكار الجديدة المختلفة، لتعزيز تحقيق الأهداف الاقتصادية لمجموعة الثماني للتنمية الصناعية.

١٧. التأكيد على الإمكانات الهائلة للاقتصاد الحلال والالتزام بالعمل معًا لتعزيز التعاون في هذا القطاع من خلال مبادرات بناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات لدعم تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الصناعات الحلال.

١٨. توجيه أمانة مجموعة الثماني للتنمية الصناعية بإجراء دراسات لابتكار طرق لتسهيل حركة رجال الأعمال بين دول مجموعة الثماني للتنمية الصناعية، مسترشدة باتفاقية تبسيط إجراءات التأشيرة لرجال الأعمال في دول مجموعة الثماني للتنمية الصناعية.

١٩. نؤكد على أهمية تعزيز الإنتاجية الزراعية، وتحسين الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الريفية من خلال المبادرات المشتركة، والابتكار الزراعي، وأنظمة الأغذية الزراعية المرنة، بما في ذلك تقنيات الزراعة المستدامة، وممارسات إدارة الأراضي والمياه المستدامة، وتبني التقنيات الزراعية الحديثة، مع إعادة تأكيد التزامنا بتعزيز التجارة الزراعية وتعزيز سلاسل إمدادات الغذاء بيننا، مع تسليط الضوء على الحاجة إلى زيادة القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، مثل تغير المناخ، والأوبئة، والاضطرابات الجيوسياسية، وتحقيقًا لهذه الغاية، نشيد بالاجتماع الوزاري السابع لمجموعة الدول الثماني للتنمية الزراعية والأمن الغذائي الذي استضافته افتراضيًا حكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية في دكا في 13 يناير 2022.

٢٠. نشيد بالجهود التي يبذلها مركز أبحاث مجموعة الدول الثماني للتنمية الزراعية والأمن الغذائي (D-8 RCAFS) في فيصل آباد، باكستان، في تنظيم الأنشطة وبرامج التدريب، بموجب خطة العمل المشتركة الموقعة مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي (IOFS).

٢١. الالتزام بتعزيز التعاون في مجال السياحة المستدامة والتبادل الثقافي والحفاظ على التراث، وتعزيز التفاهم المتبادل والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث أن السياحة قطاع اقتصادي حيوي، بالنسبة لدول مجموعة الثماني النامية، ولتحقيق هذه الغاية، تشجيع الدول الأعضاء على تطوير مبادرات مشتركة لتعزيز السياحة بين دول مجموعة الثماني النامية، مثل تبسيط إجراءات التأشيرة، وتحسين البنية الأساسية للسياحة الإقليمية، وتنفيذ استراتيجيات التسويق التعاونية.

٢٢. نرحب بإعلان جمهورية مصر العربية عن استضافة الاجتماع الوزاري الرابع لمجموعة الدول الثماني للتنمية بشأن السياحة في أسوان، في عام 2025، ونهنئ جمهورية باكستان الإسلامية على استضافتها الناجحة للاجتماع الوزاري الثالث لمجموعة الدول الثماني للتنمية بشأن السياحة في 5 أغسطس 2023.

٢٣. نشيد بأمانة مجموعة الدول الثماني للتنمية لإطلاقها بنجاح جائزة مدينة السياحة الأولى لمجموعة الدول الثماني للتنمية لعام 2025، ونهنئ مدينة أنطاليا في جمهورية تركيا على اختيارها كأول مدينة سياحية لمجموعة الدول الثماني للتنمية لعام 2025، ونعرب عن ثقتنا في أن هذه المبادرة ستعزز السياحة وتشجع الاستثمار وتطوير البنية الأساسية والتبادل الثقافي، مع تعزيز المنافسة الصحية بين الدول الأعضاء، وتحقيقا لهذه الغاية، ندعو جميع الدول الأعضاء إلى دعم هذه المبادرة المهمة وتعزيز السفر إلى أنطاليا في عام 2025.

٢٤. نعترف بالحاجة إلى تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، بما في ذلك من خلال المشاركة مع المنظمات الدولية ذات الصلة، لتعزيز تطوير وتطبيق التقنيات الموفرة للطاقة والطاقة المتجددة وتعزيز استثمار القطاع الخاص في الطاقة الجديدة والمتجددة.

٢٥. نشيد بجهود المنظمة الرامية إلى تحسين التعاون في تعزيز الاتصال، بما في ذلك التعاون الأكثر جوهرية في مجال الاتصال الجوي والطيران المدني، ونعرب عن تقديرنا لجمهورية إندونيسيا لاستضافتها الاجتماع الثاني عشر للمدير العام ومجموعة عمل الخبراء في مجال الطيران المدني في بالي، إندونيسيا، من 20 إلى 21 أكتوبر/تشرين الأول 2022، وجمهورية تركيا، لاستضافتها الاجتماع الثالث عشر لمجموعة الدول الثماني النامية للمديرية العامة للطيران المدني في أنطاليا، تركيا، من 12 إلى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

٢٦. التأكيد على أن التدابير المتخذة لمكافحة تغير المناخ، بما في ذلك التدابير الأحادية الجانب، لا ينبغي أن تشكل وسيلة للتمييز التعسفي أو غير المبرر أو تقييدًا مقنعًا للتجارة الدولية.

٢٧. الدعوة إلى تخصيص التمويل الكافي والمتوقع والمتاح من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية، من أجل انتقال عادل للطاقة، بما يتماشى مع مبادئ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والقدرات المتبادلة. مع التأكيد على أن نماذج التنمية الصناعية الجديدة المرتبطة بهذا التحول تتطلب استثمارات هائلة في البنية الأساسية القائمة والجديدة.

٢٨. التأكيد على أهمية الاقتصاد القائم على المحيطات لدعم أهدافنا المشتركة، مع إعطاء الأولوية لحماية التنوع البيولوجي البحري، وتعزيز الإدارة المستدامة لمصائد الأسماك، وضمان الحفاظ على الموائل الحرجة لدعم سبل العيش والصحة البيئية من خلال تسخير التعاون في مجال مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، والطاقة المتجددة في المحيطات، والموانئ البحرية والشحن، والتكنولوجيا الحيوية البحرية، والهيدروكربونات البحرية ومعادن قاع البحر، والتعدين في أعماق البحار، بما في ذلك من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لجذب الاستثمار في هذا القطاع.

٢٩. نشجع التعاون بين المجتمعات الأكاديمية في دول مجموعة الثماني للتنمية ونشيد بأمانة مجموعة الثماني للتنمية لتأسيس شبكة رواد البحث والابتكار في مجموعة الثماني للتنمية، برئاسة جامعة كومساتس في إسلام أباد، باكستان، والتي يشارك فيها حتى الآن 28 جامعة بارزة من ست دول أعضاء، ونشجع الدول الأعضاء المتبقية على دعوة جامعاتها التي تركز على البحث للمشاركة، لتمكين شبكة رواد البحث والابتكار من لعب دور أكثر أهمية في تعزيز الابتكار والبحث، فضلاً عن تعزيز التسويق والتطوير القائم على المشاريع، وتبادل الخبرات في تطوير استراتيجية البحث، وزيارة مؤسسات بحثية مختلفة، في جميع الدول الأعضاء، وعلى هذا النحو، نشيد بجامعة إيلورين في نيجيريا، لاستضافتها الاجتماع الثالث لشبكة رواد البحث والابتكار في مجموعة الثماني للتنمية في إيلورين، نيجيريا، في نوفمبر 2024.

٣٠. نرحب بمبادرة جمهورية مصر العربية لإنشاء شبكة رواد البحث والابتكار في مجموعة الثماني للتنمية، لتكون بمثابة منصة لتبادل المعلومات وتبادل الأفكار وتعزيز الشراكات بين مراكز الفكر من أجل تطوير حلول مستنيرة لتحديات التنمية الاقتصادية الملحة، التي تواجه الدول الأعضاء في D8، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجارة، وتعزيز تبادل أفضل الممارسات في التنمية الاقتصادية، وتعزيز بناء القدرات في مجالات مثل تيسير التجارة وريادة الأعمال والابتكار والاقتصاد الرقمي والتجارة.

٣١. الإشادة بالتعاون في مجال تنمية الموارد البشرية، بما في ذلك إضفاء الطابع المؤسسي على التدريب الدبلوماسي للدبلوماسيين من الدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني، والذي سيكون بمثابة استثمار للمستقبل، من خلال تعزيز التواصل منذ مرحلة مبكرة، والإشارة بأقصى تقدير إلى بنجلاديش وباكستان وتركيا، لتنظيمها بالفعل التدريب الدبلوماسي، في مؤسساتها المعنية، ودعوة الدول الأعضاء الأخرى إلى تنظيم برامج مماثلة.

٣٢. نرحب بمبادرة جمهورية مصر العربية لإنشاء شبكة للمعاهد والأكاديميات الدبلوماسية في الدول الأعضاء في مجموعة الثماني لتعزيز التعاون فيما بينها من خلال [EG] انشاء منصة للحوار المنتظم حول القضايا الناشئة في التدريب الدبلوماسي والسياسة الخارجية، وتشجيع تبادل الأفكار بين المعاهد، والتنسيق بشأن تطوير برامج التدريب المتطورة، وتعزيز جودة وأهمية الدورات والبرامج التي تقدمها المعاهد المشاركة، وإنشاء مساحة افتراضية للمناقشات المشتركة حول مواضيع مثل التنمية والدبلوماسية الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والسياسات التجارية وتغير المناخ.

٣٣. نشيد بالجهود الجديرة بالثناء التي تبذلها شبكة نقل وتبادل التكنولوجيا في مجموعة الثماني في طهران، في تعزيز التعاون بين دول مجموعة الثماني، من خلال تشجيع نقل التكنولوجيا وتبادل أفضل الممارسات، ونعترف بالتأثير الكبير للأحداث المنتظمة التي تنظمها شبكة نقل وتبادل التكنولوجيا في مجموعة الثماني، مثل اجتماع الاستثمار التكنولوجي، واجتماع الأعمال والتكنولوجيا، وجائزة نقل التكنولوجيا، في تعزيز الابتكار والتعاون. وعلاوة على ذلك، نشيد بالمقترحات التطلعية التي طرحتها شبكة D-8 TTEN، بما في ذلك مبادرة D-8 AI ومبادرة D-8 Co-Fund Initiative (D-8 CoFI)، والتي تهدف إلى تعزيز التقدم التكنولوجي والاستثمار، داخل مجتمع D-8 وندعو الدول الأعضاء إلى المشاركة بنشاط في هذه المبادرات ودعمها، من أجل التقدم الجماعي لدولنا.

٣٤. نرحب بمبادرة التعليم التعاوني التي أطلقتها جمهورية مصر العربية، لتعزيز التعاون التعليمي والعلمي بين الدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني النامية، من خلال إقامة مسابقة دورية عبر الإنترنت لطلاب الجامعات والمهن في مجالات الذكاء الاصطناعي والهندسة والعلوم والتكنولوجيا التطبيقية بهدف تعزيز مشاركة الطلاب من خلال الاعتراف بمهاراتهم، وتعزيز الابتكار من خلال تشجيع الطلاب على تطوير حلول إبداعية للتحديات العالمية والإقليمية.

٣٥. نسلط الضوء على التأثيرات المحتملة الهائلة للتكنولوجيات الجديدة والناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، على شعوبنا واقتصاداتنا، ونوجه الوزارات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجموعة الدول الثماني النامية إلى النظر بجدية في السبل والوسائل المثلى لاستخدام هذه التقنيات لتعزيز المرونة، على المستوى الوطني والجماعي، ضد الصدمات المستقبلية المحتملة. وفي هذا الصدد، نرحب باقتراح جمهورية إيران الإسلامية بأن يبدأ الاجتماع القادم للجنة الدائمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجموعة الدول الثماني النامية، الذي ستستضيفه جمهورية إيران الإسلامية، العمل على التعليمات المذكورة أعلاه.

٣٦. نعرب عن تقديرنا للجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمها المستمر لجامعة الدول الثماني النامية في همدان، ونشيد بالجامعة على جهودها في توسيع التعاون الأكاديمي وتعزيز البحث الدولي، من خلال مبادرات مثل "مبادرة الجسر الدولي" وندواتها وورش العمل المتنوعة، ونشجع الدول الأعضاء على دعم برامجها وأنشطتها والمساهمة فيها.

٣٧. ندعو غرف التجارة والصناعة في دول الثماني النامية إلى لعب دور أكثر أهمية في تعزيز التعاون الاقتصادي، وخاصة التجارة وغيرها من الأنشطة التجارية، من خلال تعزيز إنتاجية القطاع الخاص وقدرته التنافسية وتسهيل وتنسيق الأنشطة التجارية، من خلال دعم الابتكار والاستثمار وريادة الأعمال، فضلاً عن تعزيز التجارة عبر الحدود والتعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، نشجع غرف التجارة والصناعة في دول الثماني النامية على زيادة المشاركة بين الشركات، بين جميع الدول الأعضاء في دول الثماني النامية، من خلال عقد منتديات الأعمال، ولقاءات الأعمال الفردية، والبعثات التجارية، وتبادل المعلومات حول الفرص التجارية.

٣٨. نرحب باستضافة جمهورية مصر العربية للجمعية العامة الرابعة لـ D-8 CCI في 17 ديسمبر 2024، والتي شهدت تسليم رئاسة D-8 CCI من بنجلاديش إلى مصر.

٣٩. نشيد ببرنامج الصحة والحماية الاجتماعية لمجموعة (D-8 HSP) (D-8) لإجراء دراسة حول تنشيط سوق السلع العلاجية الصحية واستضافة المنتدى الأول لمجموعة D-8 حول الشركات الصغيرة والمتوسطة والصحة في أبوجا يومي 26 و27 أكتوبر 2022، ونشجع الدول الأعضاء على تعزيز التجارة في الرعاية الصحية، وخاصة في السلع الصيدلانية لضمان الوصول العادل إلى الرعاية الصحية والمنتجات الصحية، وفي الوقت نفسه ندعو برنامج الصحة والحماية الاجتماعية لمجموعة D-8، وشبكة D-8 TTEN، ومؤسسة D-8 NPRI، ووحدة D-8 الدولية، للعمل معًا من أجل تعزيز تبادل المعرفة بين الدول، والمبادرات التعاونية في مجال تكنولوجيا الصحة، والابتكار الصيدلاني. وفي هذا الصدد، يمكن للدول الأعضاء أن تعمل على مواءمة إطارها التنظيمي بما يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية والقيام بتبادل المعرفة، فضلاً عن المبادرات التعاونية في مجال التكنولوجيا الصحية والابتكار الدوائي من خلال اتفاقيات الاعتراف المتبادل.

٤٠. نرحب باقتراح جمهورية مصر العربية بتعزيز التعاون الصحي بين دول مجموعة الثماني للتنمية من خلال عقد اجتماعات منتظمة لوزراء الصحة والهيئات الفنية اللاحقة لدول مجموعة الثماني للتنمية، ونرحب بإعلان جمهورية مصر العربية عن استضافة أول اجتماع وزاري لمجموعة الثماني للتنمية حول الصحة في عام 2025، لمناقشة التدابير الرامية إلى تعزيز الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية، وتسريع التغطية الصحية الشاملة في دول مجموعة الثماني للتنمية، من خلال إشراك النساء والشباب، ليس فقط كمتلقين للرعاية الصحية، بل وأيضاً كشركاء، في صنع السياسات الصحية وتنفيذها، بما في ذلك من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية والتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي.

٤١. نشجع الأمانة العامة على مواصلة تعزيز مبادرات القطاع الخاص، بما في ذلك بطاقة الدفع لمجموعة الثماني للتنمية، ومركز الاقتصاد الإبداعي والمالي لمجموعة الثماني للتنمية، وتجارة المقايضة للجيل الجديد لمجموعة الثماني للتنمية. نحث جميع الوزارات/الهيئات والمؤسسات ذات الصلة في الدول الأعضاء على التعاون بشكل وثيق مع الأمانة العامة لتقييم جدوى تنفيذ هذه المبادرات.

٤٢. نجدد التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في إدارة الكوارث، بما في ذلك تعزيز الجهود المشتركة في الحد من مخاطر الكوارث والاستعداد لها والاستجابة لها، من خلال التعاون في أنظمة الإنذار المبكر، وتبادل المعرفة بشأن أفضل الممارسات، ومبادرات بناء القدرات للتخفيف من تأثير الكوارث.

٤٣. نؤكد على عزمنا على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، بما في ذلك تعزيز الفرص المتاحة للنساء في ريادة الأعمال والقيادة وسوق العمل، انطلاقاً من الاعتراف بالدور الحيوي للمرأة في التقدم الاقتصادي والاجتماعي لبلدانهن، من خلال إزالة الحواجز أمام مشاركة المرأة الاقتصادية، وتوفير الوصول إلى الموارد المالية، ودعم المبادرات التي تعزز تنمية المهارات والابتكار، وتكليف مجلس مجموعة الثماني النامية بالعمل على هذا المسعى الجديد.

٤٤. نؤكد مجدداً معارضتنا لأي عقوبات اقتصادية أحادية الجانب، تُفرض على الدول الأعضاء في مجموعة الثماني النامية، والتي تقوض الاستقرار الاقتصادي العالمي وتنتهك المبادئ القانونية الدولية، ونطالب برفع مثل هذه العقوبات.

٤٥. ندعم توسيع عضوية مجموعة الدول الثماني النامية وفقاً للمادتين 3 و4 من ميثاق مجموعة الدول الثماني النامية، ونقدر العمل الذي أنجزه المجلس والمفوضية لوضع المعايير والآليات اللازمة للأعضاء والمراقبين الجدد.

٤٦. نرحب بانضمام جمهورية أذربيجان كعضو كامل العضوية في منظمة الدول الثماني النامية، ونكلف مجلس الوزراء بالإشراف على الإجراءات المتعلقة بانضمامها.

٤٧. ندرك أهمية وجود أمانة عامة أقوى وأكثر كفاءة لمجموعة الدول الثماني النامية، لضمان تنفيذ أهدافنا الجماعية بشكل فعال، وبالتالي ندعو مجلس الوزراء إلى تنفيذ آليات لتعزيز قدرة الأمانة العامة ومواردها.

٤٨. نؤيد ترشيح الأمين العام القادم لمجموعة الدول الثماني النامية، السفير سهيل محمود من جمهورية باكستان الإسلامية، الذي سيتولى منصبه في الأول من يناير/كانون الثاني 2026.

٤٩. نرحب بجمهورية إندونيسيا كرئيسة قادمة لمجموعة الدول الثماني النامية، ونقدر بشدة عرضها الكريم لاستضافة القمة الثانية عشرة لمجموعة الدول الثماني النامية، والتي سيتم الإعلان عن موعدها ومكان انعقادها في الوقت المناسب.

٥٠. نؤكد من جديد التزامنا بتعزيز السلام والازدهار والتنمية المستدامة. وفي هذا العصر من التحديات العالمية غير المسبوقة، يجب أن نعمل معًا لخلق مستقبل أكثر مرونة وشمولاً لشعبنا، مسترشدين بقيم التعاون والاحترام المتبادل والازدهار المشترك، وعزمنا المشترك على مواصلة تعاوننا، تحت قيادة مصر، والبقاء ملتزمين بالرؤية الموضحة في خارطة الطريق العشرية لمجموعة الدول الثماني النامية للفترة 2020-2030.