أخبار مصرية

أردوغان: ندعم جهود مصر لإيجاد حل سياسي في فلسطين .. وندعو لاتخاذ...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 ديسمبر 2024 05:31 مساءً - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعم بلاده الكامل لكافة الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي دائم في فلسطين خصوصًا الجهود المصرية .. مشددًا على أهمية تكثيف المساعي لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

وقال أردوغان - في كلمته خلال الجلسة الخاصة بالأوضاع في فلسطين ولبنان ضمن فعاليات القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية - "إن الهجمات الإسرائيلية على غزة وصلت إلى ذروتها".. محذرًا من المخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى الذي يتعرض لمحاولات تهويد متسارعة بالإضافة إلى التحديات المتزايدة في المنطقة جراء اعتداءات إسرائيل على لبنان وسوريا ومحاولاتها الاستفادة من الوضع الراهن لاحتلال #هضبة_الجولان.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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