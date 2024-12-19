سعود بن صقر.. التعرف إلى ثقافات الشعوب يعمّق العلاقات

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 19 ديسمبر 2024 05:55 مساءً - شهد صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، حفل «نورديك لايتس: أمسية الموسيقى الفنلندية»، الذي أُقيم تحت رعاية سموّه وبتنظيم من سفارة جمهورية فنلندا لدى الدولة، في مركز رأس الخيمة الثقافي الإبداعي.

وأكد سموّه، أن التعرف إلى ثقافات الشعوب، يسهم في تعزيز التواصل الحضاري والتفاهم والاحترام المتبادل، ويعمّق العلاقات، كما يُرسّخ ثقافة الابتكار والإبداع، ويشكل جزءاً أساسياً من تطور الإنسان والمجتمع.

وأشاد صاحب السموّ حاكم رأس الخيمة، بأداء الفنانين المشاركين في الحفل، وفي مقدمتهم الثنائي الفنلندي العالمي، عازف التشيلو يوسي ماكونين، وعازفة البيانو نازك عزيزيان، برفقة أعضاء أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب بقيادة المايسترو رياض قدسي.

وتُجسد هذه الأمسية الموسيقية، التي حضرها عدد من المسؤولين والشخصيات البارزة وأفراد المجتمع، التزام رأس الخيمة باستضافة فعاليات فنية، تعزز الحوار الثقافي العالمي، كما أبرزت عراقة الثقافة الفنلندية وإرثها الموسيقي الغني، الذي يعكس هويتها الإبداعية.

وتخلل الحفل العرض الأول للمقطوعة الموسيقية «نورديك أدادجيو» من تأليف توماس كانتيلينن، إضافة إلى أعمال فريدة للمؤلف الفنلندي الشهير جان سيبيليوس، ما أضفى على الأمسية طابعاً فنياً استثنائياً.