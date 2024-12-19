انت الأن تتابع خبر "في البيت" اصنعي الحواوشي بنفسك بتلك الطريقة مثل المحلات .. طريقة العمل والمقادير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بتلك الطريقة التي نشرحها لك في السطور المقبلة نوضح لك تفاصيل طريقة عمل الحواوشي في المنزل ونستعرض المقادير المطلوبة التي تمنحك الحواوشي بطعم مثل طعم الساندوتشات التي تباع بالمطاعم، والحواواشي واحد من الأكلات السريعة التحضير التي تتميز بالمذاق الرائع بفضل المكونات المختلفة التي تتمثل في اللحم المفروم والدهن مع البصل والبهارات وبعض الإضافات الأخرى، نوضح لكم أعزائنا فيما يلي المزيد من التفاصيل من المقادير وطريقة العمل الصحيحة.

طريقة عمل الحواوشي في البيت

لعمل الحواوشي في المنزل هناك عدد من المقادير يجب تحضيرها أولًا، وهي تتمثل في النقاط التالية:

4 أرغفة من العيش البلدي.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

حبتين من البصل متوسط الحجم المبشور خشن أو المقطع غلى مكعبات صغيرة في الحجم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

حزمة من البقدونس.

فلفل حار مقطع إلى شرائح صغيرة في الحجم.

بهارات حواوشي أو بهارات لحم.

ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

زيت أو سمن.

طريقة التحضير