فيران توريس: نتحلى بالهدوء .. ويجب علينا الفوز على أتلتيكو مدريد

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 19 ديسمبر 2024 08:52 مساءً - أكد فيران توريس، جناح برشلونة، أن فريقه يتمتع بالهدوء، رغم أنه يعاني في الفترة الأخيرة من تذبذب النتائج.

ويستعد النادي الكتالوني لمواجهة أتلتيكو مدريد، السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة 18 من الدوري الإسباني.

وفي تصريحات لـ شبكة “TV3″، قال فيران توريس: “نحن أشخاص مستعدون للضغط، لقد اعتدنا على حقيقة أنه عندما لا تظهر النتائج، يكون هناك توتر من حولنا، لكننا نتحلى بالهدوء”.

وأضاف: “نحن جيدون تماماً كما هو الحال عندما نكون في ديناميكية إيجابية، شيئاً فشيئاً سنجد أنفسنا في مستوانا، حيث لا يمكن إيقافنا”.

وعن مباراة أتلتيكو مدريد، أكد: “علينا أن نتناسب مع شدتهم، إنهم فريق يخرج بكثافة كبيرة، علينا أن نأخذ المباراة حيث نريد، ونستحوذ على الكرة ونسجل الفرص التي لدينا”.

وحول إصابة لامين يامال، أتم: “إنه لاعب حاسم، إنه خسارة مهمة للغاية بالنسبة لنا، وعلينا تعويضها مهما حدث، علينا الفوز بالنقاط الثلاث”.