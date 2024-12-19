اختتام التسجيل في جائزة رأس الخيمة للقرآن

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 19 ديسمبر 2024 05:55 مساءً - أعلنت جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، انتهاء فترة التسجيل في دورتها ال23 والتي استمرت 40 يوماً، بعد أن تم تمديد التسجيل لمدة أسبوعٍ إضافي استجابة لرغبة الجمهور لمنح الفرصة للجميع للتسجيل والمشاركة، فيما ستبدأ الاختبارات التمهيدية يوم 23 ديسمبر الجاري وتستمر إلى 2 يناير المقبل، وذلك في مقر المؤسسة وتقام على فترتين صباحية ومسائية على يد عدة لجان متخصصة وذات كفاءة عالية.

وأشاد الشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، بالرعاية الكريمة التي تحظى بها جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، مشيراً إلى تميز الجائزة في كل عام حتى أصبحت منارة مشرقة.

من جانبه أكد أحمد محمد الشحي مدير عام المؤسسة، أن جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم منصة لتحفيز الشباب على حفظ وتلاوة القرآن الكريم والتنافس في الميادين القرآنية والنبوية وغيرها.