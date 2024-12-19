نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوري بكر تنشر صورة من كواليس "سيد الناس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة جوري بكر صورة لها برفقة الفنان عمرو سعد من كواليس مسلسل سيد الناس من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

وكتبت جوري بكر:' سيد الناس رمضان 2025

كما بدأ فريق عمل مسلسل "سيد الناس" تصوير المشاهد الأولى، حيث نشر عدد من العاملين صورة تحمل اسم المسلسل ومخرج العمل محمد سامي عبر موقع "فيسبوك"، معبرين عن سعادتهم بانطلاق المشروع.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي مشوق داخل إحدى القرى بصعيد مصر، حيث تسلط القصة الضوء على قضايا اجتماعية هامة.

يجمع مسلسل "سيد الناس" نخبة من نجوم الدراما المصرية، أبرزهم عمرو سعد، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، أروى جودة، وفاء عامر، وداليا البحيري.

العمل من تأليف خالد صلاح وإخراج محمد سامي، وهو يعد واحدًا من الأعمال المنتظرة في موسم رمضان لما يتمتع به الفريق من خبرة ونجاحات سابقة.