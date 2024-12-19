عاجل - "خلق فرص جديدة".. أهم مبادئ منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي

أحمد جودة - القاهرة - احتضنت القاهرة مؤتمر الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر القمة، والتي خصصت لمناقشة الكارثة الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة ولبنان.

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امير السيد

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