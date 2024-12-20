العالم اليوم - فيديو.. بطل "ابتسم أيها الجنرال" مكسيم خليل يعود إلى سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 ديسمبر 2024 02:21 صباحاً - بعد أيام من سقوط نظام بشار الأسد، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للممثل السوري مكسيم خليل بعد عودته إلى سوريا.

وفي أول زيارة لسوريا بعد غيابه عن البلاد لأكثر من 12 عاما لمعارضته نظام الرئيس السابق بشار الأسد، ظهر مكسيم خليل في فيديو وهو يرفع العلم السوري الجديد.

وقال خليل الذي لعب دور بشار الأسد في مسلسل "ابتسم أيها الجنرال"في الفيديو: "مبروك لجميع السوريين".

وبعد سقوط نظام الأسد، ظهر خليل في فيديو على حسابه في "إنستغرام" موجها رسالة للسوريين قال فيها: "سوريا لكل السوريين. راح الوهم. لقد هرب. نحن أخوة في كل المناطق. أراكم قريبا في سوريا".

وظهر خليل في مسلسل "ابتسم أيها الجنرال" الذي عُرض في رمضان الماضي، إلى جانب عدد من الممثلين كان أغلبهم من معارضي نظام الأسد.

وأدى خليل دور "فرات" في المسلسل، والذي يرث الرئاسة عن والده في بلد تحكمه الصراعات حيث تعمل الأسرة الحاكمة على تحقيق مصالحها مهما كان الثمن.

وكانت صفحة نقابة الفنانين في سوريا، فرع دمشق، قد نشرت في صفحتها عبر "فيسبوك"، الثلاثاء، صورة لقرار يحمل توقيع النقيب محسن غازي بشأن الفنانين المفصولين من النقابة "لأسباب مالية وغيرها إن وجدت".

ويقضي القرار بـ "إعادة قيد كافة الزملاء المفصولين أو المشطوب قيدهم إلى سجلات فروعهم النقابية أصولا".

وطلب من كافة فروع النقابة "إعداد قوائم بالفنانين المفصولين من سجلاتهم كل حسب فرعه".

ولا يعتبر القرار الجديد "سنوات الفصل من السجل مدة مفقودة، وبالتالي ستكون تلك السنوات من المدة المؤهلة للتقاعد".

وخلال السنوات الماضية، خاصة في فترة ولاية النقيب الراحل زهير رمضان، تم فصل العديد من الفنانين السوريين المقيمين خارج البلاد وبينهم فنانون عُرفوا بمواقفهم المعارضة لنظام الأسد، بحجة عدم تسديدهم للاشتراكات، واُشترط حضورهم لمقر النقابة، لسداد الاشتراكات، لإعادتهم لسجلات النقابة.

وشملت القائمة سابقا مجموعة كبيرة من نجوم الدراما السورية الذين غادروا البلاد، بينهم جمال سليمان، يارا صبري، رامي حنا، عبد الحكيم قطيفان، محمد آل رشي، مكسيم خليل، سامر المصري، عزة البحرة، وآخرون.