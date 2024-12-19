شاهيناز تطرح أغنية "الجواز".. فيديو

أحمد جودة - القاهرة - شاهيناز تطرح أغنيه "الجواز".. فيديو

طرحت المطربة شاهيناز، أغنيتها الجديدة "الجواز" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وعلى جميع المنصات الرقمية الموسيقية وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة..

"أغنية الجواز" من كلمات أحمد عبدالمنعم، والحان وليد منير، توزيع آدم حسين،مكس وماستر أسامة كمال،أخراج باسم سليم، مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله.

يذكر أن أحدث أعمال شاهيناز علمني الشقاوه، كده فل، مصرية،،دندنة،قلبي بيدلع، لو ناسي ين أفكركوا مع الفنان محمد رمضان.

المطربة شاهيناز

تقول كلمات أغنية الجواز

ادى الجواز وسنين الجواز

هلاقيها من العيال ولا شغل البيت

كل يوم خناق وغسيل اطباق

كل يوم مذاكرة انا اتهديت

من النجمة بصحى مبخودش فوسحى

أطبخ واربي جالى اكتئاب

هلكانه ياما مش حمل كلمة

ياناس هاتولى دكتور اعصاب

ده البيه بسلامته بيقول اهملته

وعلى طول سايبه وقصرت معاه

مش لاقيه راحتى لا بنام براحتي

ولا بيسيبونى ارتاح ساعتين

مهدوده حاسه بصداع وخاسه

هقع من طولي ومش حاسين

بعد اللي عملتوا ولوحدي شيلته

قالبلى وشه ومش عجباه