فن ومشاهير

شاهيناز تطرح أغنية "الجواز".. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهيناز تطرح أغنية "الجواز".. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاهيناز تطرح أغنيه "الجواز".. فيديو

المطربة شاهيناز
المطربة شاهيناز

 

طرحت المطربة شاهيناز، أغنيتها الجديدة "الجواز" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وعلى جميع المنصات الرقمية الموسيقية وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة..

"أغنية الجواز" من كلمات أحمد عبدالمنعم، والحان وليد منير، توزيع آدم حسين،مكس وماستر أسامة كمال،أخراج باسم سليم، مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله.

 

يذكر أن أحدث أعمال شاهيناز علمني الشقاوه، كده فل، مصرية،،دندنة،قلبي بيدلع، لو ناسي ين أفكركوا مع الفنان محمد رمضان.

3f9bd055e4.jpg
4e162e50d1.jpg
87a58b6a4b.jpg
cc607125de.jpg
المطربة شاهيناز

تقول كلمات أغنية الجواز

 

ادى الجواز وسنين الجواز 
هلاقيها من العيال ولا شغل البيت
كل يوم خناق وغسيل اطباق
كل يوم مذاكرة انا اتهديت
من النجمة بصحى مبخودش فوسحى
أطبخ واربي جالى اكتئاب
هلكانه ياما مش حمل كلمة
ياناس هاتولى دكتور اعصاب
ده البيه بسلامته بيقول اهملته
وعلى طول سايبه وقصرت معاه
مش لاقيه راحتى لا بنام براحتي
ولا بيسيبونى ارتاح ساعتين
مهدوده حاسه بصداع وخاسه
هقع من طولي ومش حاسين
بعد اللي عملتوا ولوحدي شيلته
قالبلى وشه ومش عجباه

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا