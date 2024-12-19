راكز تحصد سلسلة جوائز تحتفي الإنجازات

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 19 ديسمبر 2024 05:55 مساءً - احتفت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» بتحقيق إنجازات بارزة وتكريمها على المنصات الإقليمية والعالمية تقديراً لتميزها وابتكارها. ومن أبرز الجوائز التي حصدتها الهيئة جائزة «نجاح العملاء» ضمن سلسلة جوائز «Customer Centricity World Series» لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والتي حصل عليها مركز «كومباس» للأعمال التابع لراكز.

تميز مركز كومباس للأعمال بنهجه الريادي في خلق بيئة عمل متكاملة تدعم مجتمع الأعمال بطرق مبتكرة.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: «لطالما كان التركيز على العملاء ركيزة أساسية في استراتيجيتنا. إن هذا التكريم لمركز كومباس للأعمال يجسد التزامنا بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة تُمكّن عملاءنا من تحقيق النمو والنجاح. ولا يقتصر دور المركز على كونه مجرد مساحة عمل مشتركة، بل يتجاوزه كمركز يقدم مختلف وسائل الدعم لروّاد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، ومنحهم الموارد والعلاقات اللازمة لشق طريقهم نحو النجاح».

وفازت «راكز» بالجائزة الفضية عن فئة «أفضل مبادرة حكومية لتحويل وتقليل النفايات» في (القطاع الحكومي) ضمن جوائز الشرق الأوسط لإدارة النفايات وإعادة التدوير لعام 2024. ويعكس هذا الإنجاز التزام «راكز» بتعزيز الاستدامة البيئية من خلال مبادراتها الفعّالة، التي أسفرت حتى أكتوبر من هذا العام عن جمع أكثر من 440 ألف كيلوجرام من الورق والكرتون، و600 ألف كيلوجرام من المعادن والصلب، و88 ألف كيلوجرام من الزجاج لإعادة التدوير.

وفازت إدارة الشؤون القانونية في «راكز» بجائزة «أفضل إدارة قانونية للعام – فئة الفريق الصغير» في الدورة الخامسة لحفل جوائز ليجال إيرا الشرق الأوسط لعام 2024، تقديراً لمستوى الاحترافية والتميز الذي أظهرته في تقديم الدعم القانوني على المستوى الإقليمي.

وأضاف جلّاد: «تمثل هذه الجوائز شهادة على نجاحنا في تقديم قيمة مضافة ومؤثرة، تعكس التزامنا بالابتكار وتعزيز الاستدامة في كل ما نقوم به. هذه الإنجازات ليست فقط تكريماً لما تم تحقيقه، بل حافز لمواصلة رحلتنا نحو تطوير بيئة أعمال ملهمة تدعم النمو وتحقق التأثير الإيجابي على مستوى أوسع».

تؤكد هذه النجاحات التزام «راكز» بقيادة التغيير الإيجابي، من خلال بناء منظومة اقتصادية قوية ومتجددة تساهم في تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.