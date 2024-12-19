علامات تُشير إلى أن حسابك في “واتساب” تم اختراقه

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 19 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - مقدمة

أصبح “واتساب” من أكثر التطبيقات شيوعًا حول العالم للتواصل الاجتماعي، حيث يعتمد عليه الملايين لإجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية بكل سهولة وأمان. ولكن مع انتشار الاستخدام، تزداد أيضًا المخاطر التي تهدد خصوصيتنا وأمان بياناتنا على هذه المنصة. من هنا تأتي أهمية معرفة العلامات التي قد تشير إلى أن حسابك قد تم اختراقه.

علامات شائعة لاختراق حساب “واتساب”

1. نشاط غير معتاد في حسابك

في حال لاحظت رسائل تم إرسالها أو استلامها في حسابك من دون علمك، أو إذا وجدت سجل المكالمات يحتوي على مكالمات غريبة لم تقم بها، يمكن أن يكون هذا دليلاً على اختراق حسابك.

2. تسجيل الخروج المستمر

إذا تم تسجيل الخروج من تطبيق “واتساب” باستمرار من دون أسباب واضحة، فقد يكون هناك شخص آخر يحاول الوصول إلى حسابك.

3. تلقي رسائل غريبة من حسابك

إذا بدأت بتلقي رسائل من أصدقائك تشير إلى أنهم تلقوا منك رسائل أو روابط غريبة لم ترسلها أنت، فمن الممكن أن يكون حسابك قد تم اختراقه.

كيفية تعزيز أمن حساب “واتساب”

استخدام التحقق بخطوتين

هي إحدى الطرق الأكثر فعالية لحماية حسابك. قم بتفعيل خاصية التحقق بخطوتين من إعدادات “واتساب” لضمان أمان حسابك حتى لو حصل أحدهم على رمز التحقق الخاص بك.

استخدام التطبيقات من المصادر الموثوقة فقط

تأكد دائمًا من أنك تقوم بتنزيل التطبيقات من متجر رسمي مثل Google Play أو App Store، وحاول تجنب تنزيل التطبيقات من مصادر غير معروفة.

احذر من الروابط المشبوهة

تجنب فتح أي روابط غير معروفة أو مشبوهة قد تصلك عبر “واتساب”، حتى لو كانت من جهة اتصال موثوقة، حيث يمكن أن تكون هذه الروابط وسيلة لاختراق جهازك أو حسابك.

الخاتمة

حماية حسابك على “واتساب” تستدعي انتباهك المستمر واتباعك للطرق الصحيحة لتعزيز أمانك الشخصي. كن دائمًا على دراية بالعلامات التي قد تدل على انتهاك خصوصيتك واتخذ الإجراءات للأمان فورًا. تذكر أن الوقاية خير من العلاج، وحماية خصوصيتك هي مسؤوليتك الشخصية في المقام الأول.