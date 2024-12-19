بايرن ميونخ: الأولوية للصفقات الداخلية!

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 19 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - أكد ماكس إيبرل، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، أن ناديه يستهدف تمديد عقود عدة لاعبين، في مقدمتهم مانويل نوير.

وينتهي عقد نوير مع الفريق، مع ختام الموسم الحالي، ولم يتم التوصل لاتفاق نهائي، حتى الآن، ولكن المفاوضات قائمة بالفعل.

وقال إيبرل في تصريحات صحفية: “المفاوضات مع نوير تسير بشكل جيد للغاية، الأمر متوقف حالياً على توضيح التفاصيل النهائية”.

وأضاف: “تنتهي عقود جوشوا كيميتش وألفونسو ديفيز وليروي ساني وتوماس مولر في يونيو/حزيران المقبل، ويرغب بايرن في الإبقاء على جمال موسيالا لما بعد 2026”.

وأوضح: “المفاوضات واضحة للغاية حتى الآن. موقفنا واضح. أتمنى أن يفكر اللاعبون قليلاً خلال فترة العطلة”.

وأردف: “لا يمكننا أن نعد بأي شيء، ولكن يمكننا أن نظهر للاعبين ما نرغب به وأين نريد أن نذهب. بالطبع، الأمر متعلق بالثقة. نحاول منح الثقة للاعبين كل يوم”.

وأكد: “لا يمكننا أن نعد بالألقاب، ولكن يمكننا صنع أفضل الظروف”.

وختم: “الأولوية للصفقات الداخلية، بمعنى أصح تمديد العقود. عندما يكون الجميع هنا، سيكون لدينا المزيد من الخيارات. نحن سعداء للغاية بالفريق”.