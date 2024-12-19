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العراق: إعادة 1905 من الضباط والمنتسبين إلى الجيش السوري إلى بلادهم

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 ديسمبر 2024 06:32 مساءً - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقي إعادة 1905 من الضباط والمنتسبين السوريين وتسليمهم إلى بلادهم.

كما أعادت العراق 36 سوريا من العاملين في منفذ البو كمال إلى بلادهم بناء على طلبهم.

أعلنت السلطات العراقية أنها تباشر اليوم الخميس،إعادة الجنود السوريين الذين لجأوا إليها قبل أسبوعين، إلى بلدهم عن طريق البرّ بعد "تنسيق العمل" مع السلطات في سوريَا .


وقال الناطق باسم الخلية العميد مقداد ميري - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- : إن العملية جرت بعد التنسيق مع الجهات السورية المعنية في هذا المجال.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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