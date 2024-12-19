المجلس القومي للمرأة ينظم عدة من فعاليات برنامج ”نورة” بمحافظة أسيوط

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 ديسمبر 2024 06:32 مساءً - ضمن الإطار الوطني للإستثمار فى الفتيات الذي يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي، وفي إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ، أطلق المجلس القومي للمرأة عدة فعاليات لبرنامج "نورة" بمحافظة أسيوط، حيث تم تنظيم فعالية لرسم جدارية لشخصية "نورة" في قرية السوالم البحرية، وذلك بمشاركة ٢٣٨ فتاة و 139 وفتى وبمشاركة أولياء الأمور، وهدفت إلى تنمية مواهب الفتيات والفتيان الفنية وتعزيز روح المشاركة والتعاون بين الأسر وتنمية المواهب .

كما تم تنظيم ورش فنية مختلفة وعرض أساليب الطباعة على القماش بأشكاله الفنية المختلفة والتي تعكس فنون الريف وجمال محافظات مصر ، وقد شارك فيها ١٣٥فتاة و٧٤ فتى .

يذكر أن برنامج "نورة"يستهدف الفتيات من سن 10 حتي 14 عاما، وتبلغ مدته 40 أسبوعًا، يتم خلالهم تدريب الفتيات والمراهقات وتزويدهن بالمهارات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، ونشر أعراف اجتماعية إيجابية تجاه الفتيات في سن المراهقة داخل أسرهن ومجتمعاتهن المحلية وتعزيز مهاراتهن وتمكينهن، وذلك من خلال برامج وورش عمل تتيح لهن تعلم المهارات والتعبير عن أفكارهن وابداعاتهن.