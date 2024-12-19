بإجراء «١٢٦ عملية جراحية ناجحة في عشرة أيام».. مستشفى الدعاة يحقق إنجازًا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 ديسمبر 2024 06:32 مساءً - أحرز مستشفى الدعاة طفرة طبية غير مسبوقة في خلال عشرة أيام فقط، إذ نفذ الفريق الطبي ١٢٦ عملية جراحية ناجحة في مختلف التخصصات. جاء هذا الإنجاز تحت إشراف نخبة من الأطباء والأساتذة المتخصصين، وباستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المتطورة.

نفذ قسم الرمد بقيادة الأستاذ الدكتور أحمد جمعة، نائب مدير مستشفى الحسين الجامعي، (١٦) عملية مياه بيضاء وزرقاء بنجاح؛ ما أسهم في تحسين جودة حياة المرضى واستعادة قدرتهم على الرؤية بوضوح.

أتم فريق جراحات السمنة بقيادة الأستاذ الدكتور ياسر عامر عشر عمليات تكميم معدة، بالإضافة إلى (١٥) عملية فتق معقد في الحجاب الحاجز، محققًا نتائج متميزة في هذا التخصص الدقيق الذي يتطلب مهارات جراحية متقدمة.

أنجز قسم الجراحات الدقيقة (٥٠) حالة انسداد معوي وتحويل مسار بأعلى مستويات الكفاءة والدقة، ما يؤكد تميز المستشفى في التعامل مع الحالات المعقدة التي تتطلب تدخلًا جراحيًّا سريعًا وفعَّالًا.

كما نجح قسم جراحة العظام بقيادة الأستاذ الدكتور مصطفى العبد في إجراء عشر عمليات تركيب شرائح ومسامير دقيقة، إضافة إلى إنجاز مناظير الرقبة بتقنيات حديثة؛ ما ساعد المرضى على استعادة وظائفهم الحركية بشكل ملحوظ.

وأجرى قسم الأوعية الدموية بقيادة الأستاذ الدكتور سامح الإمام عشر عمليات ناجحة لعلاج إصابات شريانية مع تركيب دعامات دقيقة للشريان الوطني باستخدام القسطرة، ما ساهم في تحسين تدفق الدم وعلاج حالات حرجة بفاعلية.

كما تمكن قسم المسالك البولية بقيادة الأستاذين؛ الدكتور حمادة يوسف، والدكتور أحمد فوزي من إجراء (٢٠) عملية لإزالة حصوات الحالب والمثانة، إضافة إلى تركيب دعامات متقدمة، ما يؤكد مهارات الفريق الطبي في استخدام أحدث التقنيات العلاجية.

اختتم الفريق الطبي هذا الإنجاز بإجراء (٥) عمليات بتر قدم مع تقديم رعاية وتأهيل متكاملين للمرضى، في إطار جهود المستشفى لتوفير أفضل الخدمات الطبية وتحسين جودة الحياة للمرضى الذين يعانون من مضاعفات صحية معقدة.

يؤكد هذا الإنجاز الكبير التزام مستشفى الدعاة بتحقيق الريادة الطبية وتقديم خدمات صحية بمعايير عالمية. وتؤكد إدارة المستشفى وفريقها الطبي سعيهم المستمر لتطوير الأداء الطبي وتلبية احتياجات المرضى بكفاءة وتميُّز.