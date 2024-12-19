مطار سفنكس الدولي يستقبل أولي رحلات شركه edelweiss السويسرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 ديسمبر 2024 06:32 مساءً - استقبل مطار سفنكس الدولي اولي رحلات شركه edelweiss السويسرية القادمه من زيوريخ علي متنها 138راكبا من جنسيات مختلفة ..

يأتي ذلك تماشياً مع خطه وزاره الطيران المدني والشركة القابضة للمطارات والملاحه الجوية لزياده الحركه الجوية بالمطارات المصرية واستمراراً لنجاحات المطارات المصرية في جذب المزيد من خطوط الطيران

و قد أقيمت بهذه المناسبة احتفالية بحضور كلا من الطيار أيمن شريف مدير مطار سفنكس الدولي و Mr. Peter Hafner الملحق الاقتصادي بسفارة سويسرا والسيد محمد سلامة بهيئة تنشيط السياحة والدكتورة هالة عليش رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لأعمال الطيران.

وقد تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه، كما قام فريق العلاقات العامة بالمطار بإستقبال الركاب بالأعلام وتوزيع الشيكولاتة والورود والتقاط الصور في أجواء احتفالية بالمطار.

وجدير بالذكر أنه من المقرر أن تقوم خطوط edelweiss بتسيير رحلتين أسبوعيا إلي مطار سفنكس الدولي بخط سير زيوريخ/ سفنكس/ زيوريخ .