سكرتير عام منظمة الدول الثماني يدعو لتأسيس صندوق تمويل لدعم مشروعات الأعضاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 ديسمبر 2024 02:33 مساءً -

وجه سكرتير عام منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، إيزياكا عبدالقادر إمام، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على حسن الاستضافة، موضحًا أن المنظمة لعبت دورًا مهمًا في إنجاز الكثير من الخطوات والاتفاقيات، معلقًا: «أعلنا مدينة أنطاليا مدينة السياحة، وحصدت الجائزة الخاصة بالقمة الثمانية، كما كنا سعداء للغاية بالحشد الذي وجدناه لكل المشاريع الخاصة لدينا، ولا سيما المشاريع الخاصة بالأمن الغذائي بين الدول الأعضاء».

وأضاف «إمام» خلال كلمته على هامش القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «لقد بذلنا جهودًا كثيرة من أجل تمكين الشباب والتنمية، وبذلك ركزنا على تعزيز التعاون مع كل الدول الأعضاء وكذلك المنظمات الشريكة والأمم المتحدة بكل الهيئات المختصة وذات الصلة».

وتابع: «كذلك التعاون مع القطاع الخاص لفتح آفاق كبيرة للتعاون، كما دعمنا مبادرات كثيرة، ولا سيما فيما يخص التجارة الإلكترونية، إذ إنَّ هذا التعاون يدعم 4 استراتيجيات: أولاً، يجب علينا التفكير في أهمية التوسع من أجل أن يكون لدى القمة قيادة حكيمة وشاملة ومتكاملة اقتصاديًا، ثانيًا، يجب أن يكون هناك صندوق تمويل تابع لمجموعة الثماني النامية من أجل تمويل ودعم المشاريع في الدول الأعضاء».

وواصل: «ثالثًا، يجب التركيز على التحول نحو الاقتصاد الأخضر ودعم المنظمات الخاصة بنا، ورابعًا، يجب أن يكون هناك دعم وشراكة حقيقية وتمكين للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي يقودها الشباب».