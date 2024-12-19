وزير البترول: المرحلة الحالية تشهد أعلى درجات التكامل مع…

دبي - احمد فتحي في الخميس 19 ديسمبر 2024 12:15 مساءً - دوت الخليج_ استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وفداً برلمانياً رفيع المستوى ترأسه النائب المستشار أحمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب، وضم النائب المهندس محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائب المهندس محمد اسماعيل عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، ومقدم مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وتحويلها الي هيئة اقتصادية، بحضور اللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة.

وأكد وزير البترول أن المرحلة الحالية تشهد أعلى درجات التكامل بين الوزارة والبرلمان نحو اتخاذ الإجراءات والتعديلات التشريعية اللازمة لتهيئة البيئة المحفزة للمستثمرين في قطاع التعدين، بما يسهم في الانطلاق بهذا القطاع وزيادة مساهمته في الناتج القومي.

واستعرض اللقاء مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية الجار مناقشته برلمانياً في مجلس النواب والذى يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية.

ويولي مشروع القانون اهتماماً لتفعيل دور الهيئة بشكل أكبر يتناسب مع أهداف الدولة في الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية لصالح الاقتصاد المصري، حيث يؤدي تحويلها لهيئة اقتصادية إلى توفير المرونة والمتطلبات والموارد اللازمة للإنطلاق بدورها في تنمية الثروات المعدنية وإزالة المعوقات في هذا المجال.

وثمن المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، دور الوزارة والتزامها بتنفيذ برنامجها لتطوير قطاع التعدين وإزالة التحديات أمام الاستثمار الذي أعلنت عنه أمام اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة.