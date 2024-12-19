إدارة معلومات الطاقة: تراجع مخزونات النفط الأمريكية وارتفاع…

دبي - احمد فتحي في الخميس 19 ديسمبر 2024 01:17 مساءً - سي إن بي سي_ تراجعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، بحسب ما كشفت عنه إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأربعاء، بينما زادت مخزونات البنزين في المقابل.

وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى انخفاض مخزونات النفط الخام 934 ألف برميل إلى 421 مليوناً في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر، مقابل توقعات بتراجع 1.6 مليون برميل بحسب محللين في استطلاع لوكالة .

وذكرت الإدارة الأمريكية أن مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما زادت 108 آلاف برميل خلال الأسبوع السابق، وفقاً لوكالة .

وأظهرت بيانات الإدارة تراجع استهلاك الخام في مصافي التكرير بنحو 48 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي. وانخفضت معدلات تشغيل المصافي 0.6% إلى 91.8%.

في المقابل، زادت مخزونات البنزين 2.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر إلى 222 مليوناً، بحسب ما قالته إدارة معلومات الطاقة، مقابل توقعات بارتفاع 2.1 مليون برميل في استطلاع .

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وأشارت الإدارة إلى تراجع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي إلى 118.2 مليون برميل مقارنة بتوقعات بارتفاعها 700 ألف برميل.

وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بنحو 1.13 مليون برميل يومياً، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.