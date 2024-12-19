العالم اليوم - انخفاض أكبر من المتوقع لطلبات إعانة البطالة في أميركا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 19 ديسمبر 2024 05:24 مساءً - انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، بما يتماشى مع هدوء تدريجي في ظروف سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن طلبات إعانة البطالة الأولية انخفضت 22 ألفا إلى 220 ألفا بعد التعديل الموسمي خلال لأسبوع المنتهي في 14 ديسمبر.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم تسجيل 230 ألف طلب في الأسبوع المذكور.

ودخلت طلبات إعانة البطالة فترة من التقلب، مما قد يجعل من الصعب الحصول على رؤية واضحة لأداء سوق العمل.

وتشير مجموعة من المؤشرات منها طلبات إعانة البطالة وفرص العمل إلى أن الظروف أكثر مرونة مما كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19، لكن سوق العمل تتباطأ بشكل منظم.

وتزامن ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3 بالمئة في يوليو من 3.7 بالمئة في بداية العام مع بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي دورة تيسير السياسة النقدية بخفض كبير على غير المتوقع لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمس الأربعاء إن "المخاطر السلبية لسوق العمل تبدو وكأنها قد تضاءلت".

وخفض البنك المركزي الأميركي أمس سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 4.25 بالمئة و4.50 بالمئة.

وتوقع خفض أسعار الفائدة مرتين فقط العام المقبل، بدلا من أربع مرات كانت متوقعة في سبتمبر، مرجعا ذلك لاستمرار المرونة الاقتصادية واستمرار ارتفاع التضخم.

وهناك أيضا حالة من الغموض بشأن سياسات الإدارة القادمة للرئيس المنتخب دونالد ترامب، منها الرسوم الجمركية على السلع المستوردة والتخفيضات الضريبية والترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين، وهي السياسات التي حذر خبراء الاقتصاد من أنها ستكون سياسات تضخمية.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية بين مارس 2022 ويوليو 2023 لكبح جماح التضخم.