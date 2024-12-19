نعرض لكم الان تفاصيل خبر جنرال إليكتريك هيلث كير تعتزم توطين تصنيع أجهزة السونار في… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 19 ديسمبر 2024 04:16 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري صباح اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مارك ستويز، المدير التنفيذي لشركة “جنرال إليكتريك هيلث كير”، والوفد المرافق له، لاستعراض مشروع تصنيع أجهزة “السونار” في مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بالمدير التنفيذي لشركة “جنرال إليكتريك هيلث كير” والوفد المرافق له، مُعربًا عن تقديره للتعاون القائم منذ سنوات بين الحكومة المصرية والشركة.

وأعرب مدبولي عن تقديره ودعمه لاعتزام الشركة تصنيع أجهزة “السونار” في مصر؛ في إطار جهود الحكومة لتوطين صناعة الأجهزة الطبية، مؤكدًا أن الحكومة ستمنح الشركة جميع الحوافز اللازمة لإنجاح مشروع تصنيع “السونار” في مصر.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستعدة لمنح الشركة مختلف المزايا والحوافز بما يُشجعها على بحث تصنيع المزيد من الأجهزة الطبية بخلاف “السونار”.

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وفي غضون ذلك، أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بالتعاون القائم مع الشركة، منوهاً إلى أن توطين صناعة الأجهزة الطبية يُعد أحد أولويات وزارة الصحة، معرباً عن تقديره لاختيار الشركة لمصر لتوطين تصنيع أجهزة “السونار” بها، وذلك لتلبية احتياجات السوق المصرية ومن ثم التوسع والتصدير خاصة إلى قارة أفريقيا.

بدوره، أعرب مارك ستويز عن تقديره لدعم الحكومة المصرية لشركة “جنرال إليكتريك هيلث كير”، مُشيدًا في الوقت نفسه بالجهود المُهمة التي بذلتها الحكومة للنهوض بقطاع الصحة خلال الفترة الماضية، حيث شهد القطاع طفرة هائلة.

وأكد “ستويز” اعتزام الشركة دعم توطين تصنيع أجهزة “السونار” في مصر، مشيراً إلى اصطحابه مجموعة من خبراء الشركة خلال زيارته الحالية، لإجراء مشاورات مُعمّقة حول المشروع، قائلًا إنه يتطلع للتعاون مع الكفاءات الموجودة بالحكومة المصرية في قطاع الصحة.

كما أعرب المدير التنفيذي للشركة عن تقديره لدعم رئيس الوزراء، مؤكداً أن الشركة سوف تسعي خلال الفترة المقبلة لبحث أفضل السبل للتوسع في الإنتاج وفقاً لاحتياجات السوق المصرية والإقليمية خاصة في القارة الأفريقية.

وخلال الاجتماع، تناول مسئولو الشركة مختلف المراحل الخاصة بتوطين صناعة أجهزة “السونار” ثم التصدير الي قارة أفريقيا لاسيما مع تمتع مصر بانضمامها لعدد من التجمعات الاقتصادية في القارة، فضلا عن انضمامها لاتفاقية التجارة الحرة القارية.

وفي سياق متصل، أكد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان دعم هيئة الشراء الموحد لجهود الشركة في توطين صناعة السونار، وكذا مختلف الأجهزة الطبية التي تحتاجها السوق المصرية.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنه سيقوم بمتابعة جهود إنشاء مشروع الشركة في مصر خلال الفترة المقبلة، مُوجهًا بتيسير جميع الإجراءات والموافقات حتى لو تطلب الأمر منح الشركة “الرخصة الذهبية”، مُعربًا عن تطلعه لافتتاح مشروع الشركة بمجرد اكتماله.